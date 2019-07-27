Политика
Пушков оценил стремление ФРГ сблизиться с РоссиейГазета.Ru 04:49
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал данные опросы на тему российско-немецких отношений. Об этом сообщает твиттер сенатора. По данным опроса, 72% жителей восточной ФРГ и 54% западной Германии выступают за сближение с Россией.
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с чего всё началось
Согласно результатам опросов, приведенных немецкой газетой Der Tagesspiegel, такое желание выразили 54 процента жителей западной части Германии, а на территории бывшей ГДР — еще больше, 72 процента.РИА Новости06:52
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