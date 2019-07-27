с чего всё началось

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал данные опросы на тему российско-немецких отношений. Об этом сообщает твиттер сенатора. По данным опроса, 72% жителей восточной ФРГ и 54% западной Германии выступают за сближение с Россией.

Общество Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.

Происшествия Разбившийся в Подмосковье самолет попал на видео Очевидцы сняли на видео упавший в карьер у деревни Дракино в Серпуховском районе Подмосковья легкомоторный самолет.

Армия и оружие Минобороны Украины оспорит решение суда о питании военных Как сообщили в Минобороны, ВСУ начали интенсивный переход на новую систему питания по каталогу в 2018 году, что позволило увеличить набор продуктов с 30 до 400 единиц и значительно улучшить уровень и качество питания военнослужащих.

Футбол Годин рассказал, чем похожи «Интер» и «Атлетико» Уругвайский защитник «Интера» Диего Годин заявил, что миланский клуб похож на мадридский «Атлетико».

Политика Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.

Политика Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодки Президент Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.

Футбол Владелец «Ньюкасла»: для Бенитеса деньги всегда были на первом месте Владелец «Ньюкасл Юнайтед» Майк Эшли сказал, что бывший главный тренер команды Рафаэль Бенитес не продлил соглашение с клубом, поскольку хотел получать значительно больше.

Политика Волкер призвал освободить украинских моряков «без каких-либо условий» Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия не показывает готовности отпустить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

Авто Седан Mazda 3 появится на российском рынке в октябре На днях стало известно, что продажи обновленного седана Mazda 3 на российском рынке будут запущены в октябре.

Общество Фестиваль «Бургерфест» в Парке Горького уже посетили 160 тысяч человек Гастрономический фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького в первой половине дня посетили 160 тысяч человек.

Авто Дизайнеры представили современный ВАЗ-2101 Независимые дизайнеры представили, как мог бы выглядеть отечественный ВАЗ-2101 сегодня, а затем опубликовали получившееся изображение в социальной сети «Вконтакте» на оценку поклонникам «классики».

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.

Политика Зеленский опубликовал фото с пляжа в компании главы офиса президента Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фото с одесского пляжа в компании главы офиса президента Андрея Богдана.

Политика Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией.

Происшествия В Башкирии врач выстрелил в мужчину из травматического пистолета Отмечается, что медик применил травматический пистолет. В результате мужчине понадобилась медицинская помощь, добавили в МВД.

Политика ЦАР отозвала признание независимости Косова Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.

Транспорт Петербуржцы встали в девятикилометровой пробке на Приморском шоссе Петербургских водителей предупреждают о девятикилометровом автомобильном заторе, который затрудняет движение по Приморскому шоссе.

Политика Российские дипломаты посетили моряков с танкера Stena Impero Российские дипломаты встретились с гражданами России, задержанными властями Ирана в составе экипажа танкера Stena Impero.