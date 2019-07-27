Политика
Большинство жителей Германии выступили за сближение с РоссиейГазета.Ru 05:17
Сравнительный опрос был проведен в регионах, относящихся до октября 1990 года к западной и восточной частям Германии. В итоге в ФРГ за возобновление полноценных отношений с Москвой выступили 54% опрошенных. Тогда как в условной ГДР дружбы с Россией хотят 72% респондентов.
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с чего всё началось
Согласно результатам опросов, приведенных немецкой газетой Der Tagesspiegel, такое желание выразили 54 процента жителей западной части Германии, а на территории бывшей ГДР — еще больше, 72 процента.РИА Новости06:52
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