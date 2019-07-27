с чего всё началось

Сравнительный опрос был проведен в регионах, относящихся до октября 1990 года к западной и восточной частям Германии. В итоге в ФРГ за возобновление полноценных отношений с Москвой выступили 54% опрошенных. Тогда как в условной ГДР дружбы с Россией хотят 72% респондентов.

Большинство жителей Германии выступили за сближение с Россией

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Энергетика Судно «Газпрома» для газификации Калининграда уплыло в Европу Регазификационное судно «Маршал Василевский», принадлежащее «Газпрому» и призванное обеспечить газовую безопасность Калининграда, находится у берегов Дании и следует в порт Роттердама.