Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в КрымРИА Новости 01:32
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал воспоминания начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака о поездке в Крым в 2010 году. Пушков заметил, что к тому времени Крым почти двадцать лет был в составе независимой Украины и при этом Киев не вложил в его развитие "ни гривны".
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Новый глава Генштаба Украины Хомчак, получивший шок от Крыма в 2010, видно, забыл, что к тому времени Крым почти 20 лет был в составе независимой Украины, которая не вложила в него ни гривны и не развивала.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельКомсомольская правда 02:20
с чего всё началось
По мнению Пушкова, все эти годы Крым можно было считать неким "пасынком Украины" и, следовательно, полуостров ничем ей не обязан, написал сенатор в Twitter.Вести.Ru03:24
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