Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в КрымИзвестия 02:52
«Крым ничем не обязан Украине и был ее пасынком — вот что признал Хомчак», — говорится в комментарии на официальной странице Пушкова в Twitter. Днем ранее новый главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что страна потеряла Крым задолго до событий 2014 года.
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Новый глава Генштаба Украины Хомчак, получивший шок от Крыма в 2010, видно, забыл, что к тому времени Крым почти 20 лет был в составе независимой Украины, которая не вложила в него ни гривны и не развивала.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельКомсомольская правда 02:20
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«Крым ничем не обязан Украине»: Пушков высказался о заявлении нового главы генштаба ВСУ
Комсомольская правда02:20
Когда Украина на самом деле потеряла Крым: заявление главы Генштаба ВСУ
РИА Новости Крымвчера в 07:37
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