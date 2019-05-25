Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в КрымИзвестия 02:52

Новый глава Генштаба Украины Хомчак, получивший шок от Крыма в 2010, видно, забыл, что к тому времени Крым почти 20 лет был в составе независимой Украины, которая не вложила в него ни гривны и не развивала.

«Крым ничем не обязан Украине и был ее пасынком — вот что признал Хомчак», — говорится в комментарии на официальной странице Пушкова в Twitter. Днем ранее новый главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что страна потеряла Крым задолго до событий 2014 года.

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

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