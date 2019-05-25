Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в КрымИзвестия 02:52

Новый глава Генштаба Украины Хомчак, получивший шок от Крыма в 2010, видно, забыл, что к тому времени Крым почти 20 лет был в составе независимой Украины, которая не вложила в него ни гривны и не развивала.

«Крым ничем не обязан Украине и был ее пасынком — вот что признал Хомчак», — говорится в комментарии на официальной странице Пушкова в Twitter. Днем ранее новый главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что страна потеряла Крым задолго до событий 2014 года.

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Гаджеты Презентован смартфон Vivo Z5x с аккумулятором на 5000 мАч Китайский производитель смартфонов Vivo презентовал свою новую разработку - телефон Z5x.

Происшествия При ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали девять человек Девять пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и фуры в Саратовской области госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.

Шоу-бизнес Валерия трогательно поздравила Кристину Орбакайте с 48-летием Певица Валерия в день рождения Кристины Орбакайте трогательно поздравила её с личным праздником.

Политика Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках Выполнение Россией решения международного трибунала об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Происшествия Лайнер авиакомпании Utair возвращается в Сургут из-за неполадки Самолет авиакомпании Utair вырабатывает топливо перед возвращением в аэропорт Сургута.

Происшествия Спецназовцу отказались компенсировать ракетно-бомбовый удар Согласно документам суда, в сентябре 1999 года капитан Лысых, служивший в 15-м отряде спецназа «Вятич» внутренних войск МВД, получил тяжелую минно-взрывную травму в ходе спецоперации в Новолакском районе Дагестана.

Хоккей Гусев: в исполнении сборной Финляндии было мало хоккея Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов был признан лучшим хоккеистом сборной России в матче ЧМ-2019 с Финляндией.

Армия и оружие Минобороны: В сирийской провинции Хама боевики готовятся к наступлению В сирийской провинции Хама боевики создают ударную группировку с бронетехникой и заминированными автомобилями с целью прорвать оборону сирийских войск у поселения Кафр-Набудех, сообщил 24 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Футбол Леонид Федун: «Задачи „Спартака“ на следующий сезон обсудим 28 мая» Владелец "Спартака" Леонид Федун сообщил, что задачи команды на следующий сезон будут обсуждаться на заседании совета директоров, который пройдет 28 мая.

Космос Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе Жители Нидерландов запечатлели на видео перемещение в космосе 60 спутников американской компанией SpaceX Илона Маска.

Шоу-бизнес Сын актрисы Татьяны Васильевой ослеп на один глаз Российский актёр Филипп Васильев — сын народной артистки РФ Татьяны Васильевой — ослеп на один глаз, рассказал телеведущий Станислав Садальский в своём блоге.

Авто Стартовал выпуск Chevrolet Captiva нового поколения Компания General Motors совместно с концерном SAIC запустила производство кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.

Авто Кроссовер Hongqi HS5 поможет марке стать массовой Три года назад концерн FAW начал трансформировать номенклатурную марку Hongqi («Красное знамя»), под которой изначально выпускались лимузины для правящей верхушки, в массовый премиум-бренд для обеспеченной китайской публики.

Шоу-бизнес Жасмин прокомментировала домыслы о своем родстве с сыном Киркорова Певица Жасмин прокомментировала публикацию, в которой говорится о внешнем сходстве сына популярного исполнителя Филиппа Киркорова Мартина с ней самой.

Общество Секс-работниц в Омске массово проверят на ВИЧ По данным социологического исследования, проведенного региональным Центром СПИД в прошлом году, больше половины опрошенных жриц любви обслуживают 11-15 клиентов в неделю, каждая третья — меньше 10, 4% секс-работниц имеют больше 16 партнеров.

Экономика Глава РЖД Белозеров за год заработал более 220 млн рублей В 2017 году доход господина Белозерова составил 180,5 млн руб. Рост более чем на 20% обусловлен премированием топ-менеджера за выполнение всех KPI, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Шоу-бизнес Ольга Бузова пожаловалась на трудности позирования во время фотосессий Ольга Бузова в своем Инстаграм пожаловалась на трудности позирования, показав на видео фрагмент рабочего процесса.

Происшествия Следствию удалось обнаружить ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе Следствию удалось обнаружить образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва во французском Лионе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники.