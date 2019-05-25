Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в КрымИзвестия 02:52
«Крым ничем не обязан Украине и был ее пасынком — вот что признал Хомчак», — говорится в комментарии на официальной странице Пушкова в Twitter. Днем ранее новый главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что страна потеряла Крым задолго до событий 2014 года.
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Крым ничем не обязан Украине и был ее пасынком – вот что признал Хомчак.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости 01:32
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«Крым ничем не обязан Украине»: Пушков высказался о заявлении нового главы генштаба ВСУ
Комсомольская правда02:20
Когда Украина на самом деле потеряла Крым: заявление главы Генштаба ВСУ
РИА Новости Крымвчера в 07:37
Новый глава Генштаба ВСУ признал, что Украина потеряла Крым гораздо раньше 2014 года
КрымPRESSвчера в 07:19
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