Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в КрымИзвестия 02:52

Крым ничем не обязан Украине и был ее пасынком – вот что признал Хомчак.

«Крым ничем не обязан Украине и был ее пасынком — вот что признал Хомчак», — говорится в комментарии на официальной странице Пушкова в Twitter. Днем ранее новый главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что страна потеряла Крым задолго до событий 2014 года.

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