с чего всё началось

Сенатор Алексей Пушков высказался о реакции британских и украинских парламентариев на возвращение России в ПАСЕ.

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Происшествия Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370 Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.

Политика ПА ОБСЕ призвала Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии Ассамблея призвала Россию отменить «свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии», прекратить якобы существующие судебное преследование «по политическим мотивам» и дискриминацию по этническому признаку.

Политика Авиакомпании России и Грузии выполнили последние перед запретом рейсы В пресс-службах грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines заявили ТАСС, что они 7 июля также выполнили последние перед запретом рейсы в Россию.

Происшествия Водители маршруток моют канистры из-под дизеля в Ижоре Жители Колпино обвинили водителей коммерческих маршруток в загрязнении реки Ижоры.

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Происшествия Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

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