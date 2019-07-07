Политика
Пушков оценил русофобский выпад Лондона в ПАСЕNewInform 10:32
Сенатор Алексей Пушков высказался о реакции британских и украинских парламентариев на возвращение России в ПАСЕ.
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с чего всё началось
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере реакцию парламентариев из Украины и Британии на возвращении российской делегации в ПАСЕ.Газета.Ru10:58
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Пушков отреагировал на антироссийскую «истерику» Британии и Украины в ПАСЕ
Московский Комсомолец09:16
Пушков прокомментировал реакцию Украины и Великобритании в ПАСЕ из-за России
Комсомольская правда09:06
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