Политика

Пушков оценил русофобский выпад Лондона в ПАСЕNewInform 10:32

Сенатор Алексей Пушков высказался о реакции британских и украинских парламентариев на возвращение России в ПАСЕ.
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере
 реакцию парламентариев из Украины и Британии на возвращении российской делегации в ПАСЕ.
Газета.Ru10:58

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Пушков оценил «жуткую истерику» Британии и Украины из-за ПАСЕ

Взгляд.ру09:32

Все дело в русофобии: Пушков объяснил истерику британцев и украинцев в ПАСЕ

РЕН ТВ11:17

Пушков отреагировал на «истерику» Украины и Британии в ПАСЕ из-за России

Газета.Ru10:58

Пушков отреагировал на антироссийскую «истерику» Британии и Украины в ПАСЕ

Московский Комсомолец09:16

Пушков прокомментировал реакцию Украины и Великобритании в ПАСЕ из-за России

Комсомольская правда09:06

Пушков прокомментировал «истерику» Украины и Британии в ПАСЕ из-за России

РИА Новости08:15

Пушков: британцы «русофобят», прикрываясь мифическими принципами

Новостной фронт04:14
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Происшествия

Всю рыбу убил в российской реке сорвавшийся высоковольтный кабель

Обновлено в 11:49
Происшествия

Группа китайских туристов отравилась в петербургском ресторане

Как сообщает в воскресенье, 7 июля, пресс-служба Роспотребнадзора, туристы пожаловались на недомогание после посещения ресторана в отеле «Шанхай» на Васильевском острове.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370

Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
Политика

ПА ОБСЕ призвала Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии

Ассамблея призвала Россию отменить «свое незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии», прекратить якобы существующие судебное преследование «по политическим мотивам» и дискриминацию по этническому признаку.
Обновлено в 06:56
Политика

Авиакомпании России и Грузии выполнили последние перед запретом рейсы

В пресс-службах грузинских авиакомпаний Georgian Airways и MyWay Airlines заявили ТАСС, что они 7 июля также выполнили последние перед запретом рейсы в Россию.
Обновлено в 13:53
Происшествия

Водители маршруток моют канистры из-под дизеля в Ижоре

Жители Колпино обвинили водителей коммерческих маршруток в загрязнении реки Ижоры.
Обновлено в 13:12
Политика

Нарколог прокомментировал странное поведение Зеленского

Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Футбол

«Ротор» разгромил «Авангард» в первом матче сезона ФНЛ

В первом туре встретились местный «Авангард» и волгоградский «Ротор», который сумел переиграть соперника, как на поле, так и на стадионе.
Обновлено в 12:57
Здоровье

На выводы об опасной дозе молочных продуктов отреагировали в Минздраве

Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян заявил, что не существует каких-то определенных норм потребления молочных продуктов в сутки.
Обновлено в 13:04
Футбол

Женская сборная США по футболу в четвертый раз стала чемпионом мира

Женская сборная США по футболу победила команду Нидерландов и в четвертый раз стала чемпионом мира.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Три человека погибли при взрыве бензовоза на Урале

В Свердловской области бензовоз съехал в кювет и взорвался. Три человека погибли, еще шесть пострадали.
Обновлено вчера в 19:49
Энергетика

Подсчитана выгода России от соглашения ОПЕК+

Напомним, Россия и страны ОПЕК решили продлить соглашение о сокращении добычи нефти до 31 марта 2020 года.
Обновлено в 14:29
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу

Обновлено в 01:45
Происшествия

Люди застряли на аттракционе в Летнем саду в Ижевске

В Летнем саду в Ижевске люди застряли на карусели.
Обновлено в 10:33
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов и Нейт Диас чуть не подрались в Лас-Вегасе

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и американец Нейт Диас устроили потасовку в зрительном зале во время турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе, сообщает MMA Junkie со ссылкой на свидетельства очевидцев.
Обновлено в 01:30
Здоровье

Диетологи назвали самое эффективное и дешевое средство для похудения

Диетологи назвали средство, которое, по их мнению, ускоряет обмен веществ и способствует быстрому похудению.
Обновлено вчера в 14:20
Политика

"Надо поговорить!": "Вести недели" анонсировали уникальный телепроект

"Вестям недели" выпала честь первыми объявить об уникальном международном телепроекте "Надо поговорить!".
Обновлено в 14:00
Кино

Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Обновлено в 05:34
Происшествия

«Паук» Троицкий задержан за дебош в аэропорту

Лидера музыкального коллектива "Коррозия металла" Сергея "Паука" Троицкого не пустили в самолет, который следовал рейсом из Жуковского в Симферополь.
Обновлено в 14:23
Происшествия

В Полтавской области разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет разбился в Полтавской области Украины, один человек погиб, еще один травмирован, сообщила госслужба Украины по ЧС.
Обновлено в 10:36
Происшествия

Во Франкфурте обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

Бомба времён Второй мировой войны в немецком Франкфурте-на-Майне была успешно обезврежена, сообщает пожарная служба города.
Обновлено в 10:55
Общество

Град размером с теннисный мяч выпал во Франции

Обновлено в 10:10
Кино

Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney

Обновлено в 13:55
Политика

Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки

Обновлено в 07:05
Происшествия

В Белоруссии в результате ДТП погибло пять человек

Пять человек, среди которых трое детей, стали в воскресенье жертвами дорожно-транспортного происшествия в Березовском районе Брестской области.
Обновлено в 11:28
Общество

Названы причины падения рождаемости в России

В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес

Влад Соколовский объяснился за измены Рите Дакоте

В прошлом году Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским по причине неверности мужа.
Обновлено в 02:23
Спорт

Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
Обновлено в 09:25
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