Политика
Пушков оценил русофобский выпад Лондона в ПАСЕNewInform 10:32
Сенатор Алексей Пушков высказался о реакции британских и украинских парламентариев на возвращение России в ПАСЕ.
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с чего всё началось
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере реакцию парламентариев из Украины и Британии на возвращении российской делегации в ПАСЕ.Газета.Ru10:58
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Пушков отреагировал на антироссийскую «истерику» Британии и Украины в ПАСЕ
Московский Комсомолец09:16
Пушков прокомментировал реакцию Украины и Великобритании в ПАСЕ из-за России
Комсомольская правда09:06
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:31, Вашингтон
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Обновлено в 05:57
Политика
Слуцкий предупредил о расхождении подходов ОБСЕ и ее Парламентской ассамблеи
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предупредил об усиливающемся расхождении подходов по ключевым вопросам самой ОБСЕ и ее парламентского собрания, призвав председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье воздействовать на эту ситуацию.
Обновлено в 11:50
Экономика
Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией
Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.
Обновлено в 13:18
Футбол
Рабиу из-за проблем со здоровьем покинул «Крылья Советов»
Полузащитник Мохаммед Рабиу покинул «Крылья Советов». Как сообщила пресс-служба самарцев, у 29-летнего ганца проблемы со здоровьем.
Обновлено в 12:04
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Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено в 05:34
Культура
Познер вышел из состава жюри премии ТЭФИ
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Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Авто
Японцы используют каршеринг для сна и отдыха
Некоторые использовали машины в качестве камеры хранения для сумок и личных вещей, но чаще просто сидели в них с ноутбуком - вместо, скажем, кафе.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Лолиту чуть не убили в Донбассе после развода с мужем
Ранее молодой муж Лолиты впервые прервал молчание после разрыва.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева пожаловалась на сильные головные боли
Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на сильную головную боль и попросила о помощи.
Обновлено в 01:19
Происшествия
Boeing лишился контракта на поставку 30 самолетов 737 Max
Boeing 737 Max лишился контракта на поставку 30 самолетов 737 Max.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Захвативший заложников в Одессе украинец требовал вертолёт и $1 млн
Мужчина, удерживавший заложников в финансовом учреждении в Одессе, требовал $1 млн и вертолёт. Об этом сообщает «112 Украина».
Обновлено в 12:12
Происшествия
Химическая атака в Лестершире: пострадало порядка десяти человек
По меньшей мере десять человек, включая трех полицейских, были доставлены в больницу после химической атаки возле паба в Лестершире в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 11:53
Политика
В Греции подвели предварительные итоги досрочных парламентских выборов
В парламент Греции по итогам досрочных парламентских выборах могут пройти семь партий, консервативная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса получит 158-160 мест в 300-местном парламенте и сможет самостоятельно сформировать правительство, свидетельствуют данные опросов избирателей на 17.30 на выходе из избирательных участков, поступившие в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
Украина заметила активность российских подлодок в Босфоре
Украина обнаружила активность российских подлодок в Босфорском проливе, заявил представитель генштаба ВСУ Леонид Залюбовский, пишет "Укринформ".
Обновлено в 07:23
Политика
Украина впервые в истории получила партию нефти из США
Украина приняла первую в истории партию нефти непосредственно из США.
Обновлено вчера в 13:20
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Упал в канал: в Mercedes GL было десять человек, пятеро погибли
В машине находились десять человек, пятеро из них погибли.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Футбол
«Уфа» забила девять голов австрийскому «Ваккеру» в контрольном матче
«Уфа» в контрольном матче разгромила австрийский «Ваккер» со счётом 9:1. Встреча состоялась в Австрии, где российский клуб проводит предсезонный сбор.
Обновлено в 13:01
Футбол
Гризманн сам выкупит свой контракт у «Атлетико»
Напомним, в пятницу стало известно о том, что Барселона, где Гризманн должен продолжить карьеру, попросила у Атлетико отсрочки в выплате неустойки в размере 120 миллионов евро, но получила отказ.
Обновлено в 13:00
Экономика
Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста
Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.
Обновлено в 04:32
Футбол
Женская сборная США по футболу в четвертый раз стала чемпионом мира
Женская сборная США по футболу победила команду Нидерландов и в четвертый раз стала чемпионом мира.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился под Полтавой, один человек погиб
«В селе Плехов самолет упал на поле пшеницы, в результате чего погиб один человек и один человек травмирован», - сообщает ведомство.
Обновлено в 11:24
Единоборства
Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFC
Боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Обновлено в 00:27
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов и Нейт Диас чуть не подрались в Лас-Вегасе
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и американец Нейт Диас устроили потасовку в зрительном зале во время турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе, сообщает MMA Junkie со ссылкой на свидетельства очевидцев.
Обновлено в 01:30
Авто
Эксперты развенчали миф о качестве иномарок отечественной сборки
Автоэксперты пришли к выводу, что негативное отношение к автомобилям отечественной сборки основано лишь на стереотипах, ведь никаких реальных различий в автомобилях не наблюдается.
Обновлено в 05:02