с чего всё началось

Сенатор Алексей Пушков высказался о реакции британских и украинских парламентариев на возвращение России в ПАСЕ.

Политика Слуцкий предупредил о расхождении подходов ОБСЕ и ее Парламентской ассамблеи Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предупредил об усиливающемся расхождении подходов по ключевым вопросам самой ОБСЕ и ее парламентского собрания, призвав председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье воздействовать на эту ситуацию.

Экономика Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.

Политика ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2» Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".

Авто Японцы используют каршеринг для сна и отдыха Некоторые использовали машины в качестве камеры хранения для сумок и личных вещей, но чаще просто сидели в них с ноутбуком - вместо, скажем, кафе.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева пожаловалась на сильные головные боли Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на сильную головную боль и попросила о помощи.

Происшествия Boeing лишился контракта на поставку 30 самолетов 737 Max Boeing 737 Max лишился контракта на поставку 30 самолетов 737 Max.

Происшествия Захвативший заложников в Одессе украинец требовал вертолёт и $1 млн Мужчина, удерживавший заложников в финансовом учреждении в Одессе, требовал $1 млн и вертолёт. Об этом сообщает «112 Украина».

Происшествия Химическая атака в Лестершире: пострадало порядка десяти человек По меньшей мере десять человек, включая трех полицейских, были доставлены в больницу после химической атаки возле паба в Лестершире в воскресенье, 7 июля.

Политика В Греции подвели предварительные итоги досрочных парламентских выборов В парламент Греции по итогам досрочных парламентских выборах могут пройти семь партий, консервативная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса получит 158-160 мест в 300-местном парламенте и сможет самостоятельно сформировать правительство, свидетельствуют данные опросов избирателей на 17.30 на выходе из избирательных участков, поступившие в распоряжение РИА Новости.

Армия и оружие Украина заметила активность российских подлодок в Босфоре Украина обнаружила активность российских подлодок в Босфорском проливе, заявил представитель генштаба ВСУ Леонид Залюбовский, пишет "Укринформ".

Политика Украина впервые в истории получила партию нефти из США Украина приняла первую в истории партию нефти непосредственно из США.

Гаджеты Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.

Происшествия Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Футбол «Уфа» забила девять голов австрийскому «Ваккеру» в контрольном матче «Уфа» в контрольном матче разгромила австрийский «Ваккер» со счётом 9:1. Встреча состоялась в Австрии, где российский клуб проводит предсезонный сбор.

Футбол Гризманн сам выкупит свой контракт у «Атлетико» Напомним, в пятницу стало известно о том, что Барселона, где Гризманн должен продолжить карьеру, попросила у Атлетико отсрочки в выплате неустойки в размере 120 миллионов евро, но получила отказ.

Экономика Больше всего в 2018 году подорожали пшено и капуста Росстат подсчитал, что цены на пшено в 2018 году выросли на 73,6%, а на капусту — 72,8%, это в 17 раз выше больше уровня инфляции, обратил внимание РБК.

Футбол Женская сборная США по футболу в четвертый раз стала чемпионом мира Женская сборная США по футболу победила команду Нидерландов и в четвертый раз стала чемпионом мира.

Происшествия Легкомоторный самолет разбился под Полтавой, один человек погиб «В селе Плехов самолет упал на поле пшеницы, в результате чего погиб один человек и один человек травмирован», - сообщает ведомство.

Единоборства Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFC Боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Единоборства Хабиб Нурмагомедов и Нейт Диас чуть не подрались в Лас-Вегасе Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и американец Нейт Диас устроили потасовку в зрительном зале во время турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе, сообщает MMA Junkie со ссылкой на свидетельства очевидцев.