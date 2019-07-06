Политика
Пушков оценил риск возможной техногенной катастрофы на УкраинеRT на русском вчера в 22:35
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что Украине грозит техногенная катастрофа.
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Пушков усомнился в способности «Нафтогаза» устранить угрозу техногенной катастрофы
Национальная служба новостей03:06
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Шоу-бизнес
Галкин объяснил свой высокий гонорар
Обновлено в 06:21
Общество
Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой
Обновлено вчера в 22:46
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
Обновлено в 05:57
Происшествия
Камера запечатлела момент падения такси в реку в Москве
Опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения легкового автомобиля в реку Яузу, произошедшего утром в субботу, 6 июля.
Обновлено в 06:33
Общество
Росстат сообщил, в каких регионах чаще всего разводятся
За период с января по апрель 2019 года больше всего браков было расторгнуто в Сахалинской области — 5,1 на 1000 человек населения.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
В Днепропетровской области нашли тело девочки, пропавшей неделю назад
В Днепропетровской области задержали ранее дважды судимого гражданина Украины, который признался в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней девочки, пропавшей неделю назад Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.
Обновлено в 04:07
Футбол
«Спартак» объявил об уходе футболиста Боккетти
Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с итальянским защитником Сальваторе Боккетти. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 07:18
Энергетика
Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИ
НПЗ РСК, который находится в немецком городе Шведте недалеко от границы с Польшей, приостановил импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба".
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
Девочку из Ингушетии поместили в барокамеру
Обновлено в 04:41
Культура
В Ясной Поляне стартовал театральный фестиваль «Толстой»
В Ясной Поляне стартовал международный театральный фестиваль "Толстой".
Обновлено в 02:14
Транспорт
В Москве самокаты хотят признать видом транспорта
Как пишет газета «Коммерсант», с такой инициативой выступили в столичном Центре организации дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:25
Шоу-бизнес
Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ
Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.
Обновлено вчера в 13:11
Шоу-бизнес
Разин сообщил о звонке Пугачёвой в РЖД после скандала
По моим сведениям, избежать увольнения начальник Рижского вокзала смог только благодаря звонку Аллы Борисовны и. о. директора Железнодорожных вокзалов РЖД Кравцову Константину Константиновичу, — написал он на своей странице в Instagram.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали
Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Политика
Трамп допустил существование инопланетян
Президент США Дональд Трамп дал интервью журналисту Такеру Карлсону.
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Москве задержали сотрудников «Вымпела», «Альфы» и управления «К» ФСБ
В четверг были задержаны шесть сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, в том числе сотрудник группы спецназначения "Вымпел", три сотрудника специального подразделения "Альфа" и два офицера управления "К" ФСБ.
Обновлено вчера в 07:46
Общество
Bellingcat: Генерал ГРУ, которого BBC заподозрили в организации отравления Скрипалей, до этого ездил в Швейцарию
Генерал-майор ГРУ Денис Сергеев, которого BBC заподозрили в организации операции по отравлению Скрипалей, до этого не раз ездил в Швейцарию.
Обновлено в 07:00
Энергетика
Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин
Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Общество
Иван Купала наступает сегодня ночью
В ночь с 6 по 7 июля наступает день Купала.
Обновлено в 06:51
Происшествия
На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек
Глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщил в субботу ТАСС, что на борту катамарана, перевернувшегося в акватории Черного моря в районе поселка Джубга вечером в пятницу, по уточненным данным, находились 55 человек.
Обновлено в 01:46
Футбол
Женская сборная России по пляжному футболу вышла в финал Кубка Европы
Женская сборная России по пляжному футболу победила команду Нидерландов в матче группового этапа Кубка Европы в Португалии и пробилась в финал турнира.
Обновлено в 06:03
Политика
Зеленский пообещал обсудить с Трампом «Северный поток-2»
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что собирается обсудить с главой США Дональдом Трампа российский трубопровод "Северный поток-2".
Обновлено в 06:57
Происшествия
Школьница отравилась таблетками в центре Петербурга
Школьницу привезли в больницу после острого отравления медикаментами. Полиция Санкт-Петербурга ведет проверку по происшествию.
Обновлено в 07:02
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено вчера в 06:02
Политика
Бразильский блогер попросил Путина о помиловании
Бразильский блогер и переводчик Криштиану Алвес де Лима, которому грозит выдворение из России, обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании.
Обновлено в 07:16
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Политика
Кириенко заявил о запуске конкурса для молодых педагогов
В линейке проектов АНО «Россия - страна возможностей» появится новый конкурс отбора и поддержки молодых педагогов.
Обновлено в 07:10