Политика

Пушков оценил риск возможной техногенной катастрофы на УкраинеRT на русском вчера в 22:35

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что Украине грозит техногенная катастрофа.
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Пушков прокомментировал угрозу техногенной катастрофы на Украине

Rambler News Service03:11

Глава «Нафтогаза»: Украине нужно до 15 октября накопить в хранилищах 20 млрд куб. м газа

ТАССвчера в 12:41

Пушков оценил заявление «Нафтогаза» о техногенной катастрофе на Украине

Московский Комсомолец02:38

В Совфеде оценили риск техногенной катастрофы на Украине

Газета.Ru02:20

Пушков оценил риск возможной техногенной катастрофы на Украине

RT на русскомвчера в 22:35

Глава «Нафтогаза» заявил об угрозе техногенной катастрофы на Украине

РИА Новостивчера в 18:31

Пушков усомнился в способности «Нафтогаза» устранить угрозу техногенной катастрофы

Национальная служба новостей03:06
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:34, Вашингтон
Шоу-бизнес

Галкин объяснил свой высокий гонорар

Обновлено в 06:21
Общество

Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой

Обновлено вчера в 22:46
Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

Обновлено в 05:57
Происшествия

Камера запечатлела момент падения такси в реку в Москве

Опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения легкового автомобиля в реку Яузу, произошедшего утром в субботу, 6 июля.
Обновлено в 06:33
Общество

Росстат сообщил, в каких регионах чаще всего разводятся

За период с января по апрель 2019 года больше всего браков было расторгнуто в Сахалинской области — 5,1 на 1000 человек населения.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии

Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

В Днепропетровской области нашли тело девочки, пропавшей неделю назад

В Днепропетровской области задержали ранее дважды судимого гражданина Украины, который признался в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней девочки, пропавшей неделю назад Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в Facebook.
Обновлено в 04:07
Футбол

«Спартак» объявил об уходе футболиста Боккетти

Московский футбольный клуб "Спартак" расторг контракт с итальянским защитником Сальваторе Боккетти. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 07:18
Энергетика

Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИ

НПЗ РСК, который находится в немецком городе Шведте недалеко от границы с Польшей, приостановил импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба".
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия

Девочку из Ингушетии поместили в барокамеру

Обновлено в 04:41
Происшествия

В Москве проходят одиночные пикеты в поддержку сестер Хачатурян

Обновлено в 07:30
Происшествия

Ведущие прервали выпуск новостей из-за землетрясения в прямом эфире

Обновлено в 00:56
Культура

В Ясной Поляне стартовал театральный фестиваль «Толстой»

В Ясной Поляне стартовал международный театральный фестиваль "Толстой".
Обновлено в 02:14
Транспорт

В Москве самокаты хотят признать видом транспорта

Как пишет газета «Коммерсант», с такой инициативой выступили в столичном Центре организации дорожного движения.
Обновлено вчера в 18:25
Шоу-бизнес

Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ

Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.
Обновлено вчера в 13:11
Шоу-бизнес

Разин сообщил о звонке Пугачёвой в РЖД после скандала

По моим сведениям, избежать увольнения начальник Рижского вокзала смог только благодаря звонку Аллы Борисовны и. о. директора Железнодорожных вокзалов РЖД Кравцову Константину Константиновичу, — написал он на своей странице в Instagram.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали

Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Политика

Трамп допустил существование инопланетян

Президент США Дональд Трамп дал интервью журналисту Такеру Карлсону.
Обновлено в 06:41
Происшествия

В Москве задержали сотрудников «Вымпела», «Альфы» и управления «К» ФСБ

В четверг были задержаны шесть сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, в том числе сотрудник группы спецназначения "Вымпел", три сотрудника специального подразделения "Альфа" и два офицера управления "К" ФСБ.
Обновлено вчера в 07:46
Общество

Bellingcat: Генерал ГРУ, которого BBC заподозрили в организации отравления Скрипалей, до этого ездил в Швейцарию

Генерал-майор ГРУ Денис Сергеев, которого BBC заподозрили в организации операции по отравлению Скрипалей, до этого не раз ездил в Швейцарию.
Обновлено в 07:00
Энергетика

Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин

Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Общество

Иван Купала наступает сегодня ночью

В ночь с 6 по 7 июля наступает день Купала.
Обновлено в 06:51
Происшествия

На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек

Глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщил в субботу ТАСС, что на борту катамарана, перевернувшегося в акватории Черного моря в районе поселка Джубга вечером в пятницу, по уточненным данным, находились 55 человек.
Обновлено в 01:46
Футбол

Женская сборная России по пляжному футболу вышла в финал Кубка Европы

Женская сборная России по пляжному футболу победила команду Нидерландов в матче группового этапа Кубка Европы в Португалии и пробилась в финал турнира.
Обновлено в 06:03
Политика

Зеленский пообещал обсудить с Трампом «Северный поток-2»

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что собирается обсудить с главой США Дональдом Трампа российский трубопровод "Северный поток-2".
Обновлено в 06:57
Происшествия

Школьница отравилась таблетками в центре Петербурга

Школьницу привезли в больницу после острого отравления медикаментами. Полиция Санкт-Петербурга ведет проверку по происшествию.
Обновлено в 07:02
Музыка

Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»

"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено вчера в 06:02
Политика

Бразильский блогер попросил Путина о помиловании

Бразильский блогер и переводчик Криштиану Алвес де Лима, которому грозит выдворение из России, обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании.
Обновлено в 07:16
Политика

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Политика

Кириенко заявил о запуске конкурса для молодых педагогов

В линейке проектов АНО «Россия - страна возможностей» появится новый конкурс отбора и поддержки молодых педагогов.
Обновлено в 07:10
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