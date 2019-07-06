Политика

Пушков оценил риск возможной техногенной катастрофы на УкраинеRT на русском вчера в 22:35

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что Украине грозит техногенная катастрофа.
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Пушков прокомментировал угрозу техногенной катастрофы на Украине

Rambler News Service03:11

Пушков усомнился в способности «Нафтогаза» устранить угрозу техногенной катастрофы

Национальная служба новостей03:06

Глава «Нафтогаза»: Украине нужно до 15 октября накопить в хранилищах 20 млрд куб. м газа

ТАССвчера в 12:41

В Совфеде оценили риск техногенной катастрофы на Украине

Газета.Ru02:20

Пушков оценил риск возможной техногенной катастрофы на Украине

RT на русскомвчера в 22:35

Глава «Нафтогаза» заявил об угрозе техногенной катастрофы на Украине

РИА Новостивчера в 18:31

Пушков оценил заявление «Нафтогаза» о техногенной катастрофе на Украине

Московский Комсомолец02:38
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Происшествия

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Обновлено в 06:13
Футбол

Фарфан перенесет операцию на колене

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан перенесет операцию на колене.
Обновлено вчера в 04:19
Общество

В России захотели создать аналог «Википедии»

Ранее сообщалось, что Википедия признала Крым частью России.
Обновлено в 02:31
Общество

Росстат сообщил, в каких регионах чаще всего разводятся

За период с января по апрель 2019 года больше всего браков было расторгнуто в Сахалинской области — 5,1 на 1000 человек населения.
Обновлено в 05:00
Общество

Эмиграция не поможет молодежи самореализоваться, считает Кириенко

Пятый всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" начал работу в пятницу.
Обновлено в 06:54
Политика

Журналист из США восхитился Крымом

Журналист из Соединенных Штатов Джефф Опдайк написал в газете Los Angeles Times статью, в которой он призвал ездить в Крым.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие

В Алеппо наладили производство сайдинг-панелей

Производство сайдинг-панелей запущено в промышленном районе города Алеппо после завершения боевых действий.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия

Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков

Управление собственной безопасности ФСБ России начало расследование в связи с участившимися случаями пропажи денежных средств во время обысков, когда изымались гигантские суммы.
Обновлено в 04:34
Общество

В КНДР обвинили освобождённого австралийского студента в шпионаже

Обновлено в 06:41
Происшествия

В истязании семилетней девочки в Ингушетии подозревается её тётя

Самолёт с семилетней девочкой, которую, предположительно, пытала её тётя, вылетел из Магаса в Москву. Ребёнка поместят в центр Рошаля.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия

Помощник полпреда президента задержан по подозрению в госизмене

Задержанный по подозрению в госизмене гражданин РФ оказался помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе, Александром Воробьёвым, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 08:39
Футбол

Президент «Барселоны»: считаю, что Усман Дембеле лучше Неймара

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу сравнил вингера Усмана Дембеле с нападающим французского «Пари Сен-Жермен» Неймаром.
Обновлено вчера в 19:49
Культура

Матроскин становится мартовским котом в новой серии «Простоквашино»

Зрители увидят, как кот Матроскин встретил весну — герой постоянно исполняет блюзы и романсы.
Обновлено в 01:58
Футбол

Сутормин все же перейдет в «Зенит» – клуб повторит условия «Рубина»

Сутормин окажется в Петербурге по одному из двух вариантов: либо аренда с правом выкупа, либо полноценное приобретение прав сразу – на тех же условиях, на которых хавбек перешел в "Рубин".
Обновлено вчера в 11:58
Политика

Зеленский назначил нового главу Львовской области

Украинский президент Владимир Зеленский назначил нового главу Львовской области, им стал Маркиян Мальский.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие

Российская «мосинка» признана лучшим оружием Первой мировой войны

Обновлено в 04:35
Гаджеты

Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток

Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
Обновлено в 03:51
Политика

Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»

Обновлено в 00:00
Происшествия

В Черном море перевернулось судно с туристами

Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:49
Авто

Составлен рейтинг самых крутых автомобилей в гараже Джереми Кларксона

Джереми Кларксон – самый известный автожурналист мира и бессменный ведущий популярных автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour.
Обновлено в 01:43
Политика

Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными

Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Кино

В ремейке фильма «Маска» главную роль может сыграть женщина

Комедия «Маска» может получить ремейк с женщиной в главной роли.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

Бари Алибасов назвал больными сына и пиар-директора

Обновлено вчера в 16:13
Общество

Федор Конюхов на экспериментальном самолете достиг Крыма

Российский путешественник Федор Конюхов на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, достиг Крыма, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес

СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы

Выступление Галкина на частном корпоративе обойдется гостям в 50 тысяч евро (свыше трех с половиной миллионов рублей).
Обновлено в 01:45
Авто

В свет вышел последний Mahindra Thar 700

На индийский авторынок вышел внедорожник Mahindra Thar 700 Signature Edition.
Обновлено в 06:29
Здоровье

Кировские врачи присоединились к акции в поддержу Элины Сушкевич

Кировские врачи присоединились к акции в поддержу Элины Сушкевич.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие

Минобороны усилит группировку в подтопленных районах Иркутской области

В Минобороны приняли решение усилить группировку вооруженных сил, работающую над устранением последствий паводка в Иркутской области.
Обновлено в 05:52
Политика

Комитет ПА ОБСЕ возложил на Россию ответственность за срыв ДРСМД

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ в субботу, 6 июля, подержал включение в проект резолюции поправки, в соответствии с которой Россия якобы несет ответственность за нарушение обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:04
Футбол

Ибрагимович бросил вызов Погба, открыв бутылку ударом ноги с разворота

Игрок принял участие во флешмобе под названием Bottle Cap Challenge и открутил крышку бутылки ударом ноги с разворота.
Обновлено вчера в 03:29
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