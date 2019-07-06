Политика
Пушков оценил риск возможной техногенной катастрофы на УкраинеRT на русском вчера в 22:35
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что Украине грозит техногенная катастрофа.
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Пушков усомнился в способности «Нафтогаза» устранить угрозу техногенной катастрофы
Национальная служба новостей03:06
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Происшествия
Семилетняя девочка попала в реанимацию после избиения в Ингушетии
Семилетняя девочка попала в реанимацию после жестокого избиения, следственные органы Ингушетии начали расследование уголовного дела о нанесении телесных повреждений ребенку.
Обновлено 04 июля в 22:27
Происшествия
Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков
Бойцы спецподразделений заранее вынимали железные пластины из своих бронежилетов, а во время обыска помещали туда пачки денег.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В воинской части в Азербайджане произошёл взрыв
Взрыв произошёл в воинской части в Азербайджане, двое военнослужащих погибли, один получил тяжёлое ранение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны республики.
Обновлено в 04:10
Авто
Renault Megane RS Trophy-R стал самым быстрым автомобилем Нюрбургринга
Ранее титул самого быстрого автомобиля "Северной петли" принадлежал Honda Civic Type R, проехавшего 20,6-километровую трассу за 7 минут 43,8 секунды.
Обновлено в 07:13
Происшествия
В Черном море перевернулось судно с туристами
Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:49
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Армия и оружие
В сети обсуждают спорное заявление замглавкома ВКС РФ о мотивации лётчиков
Спорные слова замглавкома ВКС вызвали бурное обсуждение в социальных сетях. Он посчитал, что летчикам не надо хорошо платить.
Обновлено в 04:04
Происшествия
ВСУ обстреляли православный храм в Донбассе
В ночь с 5 на 6 июля зажигательный снаряд, выпущенный ВСУ, пробил крышу Свято-Спиридоновского храма в селе Коминтерново в Донбассе.
Обновлено в 07:31
Футбол
«ПСЖ» предложил Неймара «Реалу»
«Пари-Сен-Жермен» предложил услуги своего бразильского форварда Неймара «Реалу», утверждает Marca.
Обновлено в 03:47
Общество
В России намерены создать конкурента «Википедии»
В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 20:26
Происшествия
Полиция задержала истязавшего жену и дочь петербуржца
Полиция задержала мужчину, который подозревается в регулярном избиении супруги и дочери, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 08:15
Футбол
Два клуба-наследника не поделили трофеи футбольного «Стяуа»
В Румынии продолжается громкий судебный процесс между владельцами двух футбольных команд, каждая из которых считает себя наследницей знаменитого клуба "Стяуа", выигравшего 45 национальных трофеев, а на уровне континента – Кубок чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 08:25
Общество
Росстат назвал регионы с самым большим количеством разводов
Наибольшее число разводов за январь - апрель 2019 года зарегистрировано в Сахалинской области, Карелии, и Ненецком автономном округе (НАО), свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 05:09
Политика
Оклады военнослужащих и правоохранителей с 1 октября повысят на 4,3%
Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что в стране и дальше будут совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несёт военную и правоохранительную службу.
Обновлено вчера в 01:56
Общество
В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп
В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.
Обновлено в 02:14
Экономика
Российские врачи получили от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей
Порядка 42 тысяч российских врачей получили от фармацевтических компаний более 3,3 миллиарда рублей в минувшем году.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес
Галкин объяснил свой высокий гонорар
Обновлено в 06:21
Авто
В Сети показали цифровую приборную панель новой LADA Vesta
Обновлено в 05:59
Политика
Зеленский назвал единственное решение проблемы «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что существует единственное решение проблемы трубопровода «Северный поток-2» в пользу Киева.
Обновлено в 07:28
Футбол
«Уфа» подписала воспитанника «Спартака»
«Уфа» объявила о переходе правого защитника Тургая Мохбалиева.
Обновлено в 03:04
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России
В матче Олимп Суперкубка России "Зенит" и "Локомотив" поспорят за первый трофей новой страницы летописи спорта №1.
Обновлено в 03:10
Политика
Спецаппаратуру нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда
Польский паспорт нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва.
Обновлено вчера в 09:31
Политика
Порошенко уличили в снятии 34 миллионов долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со счета в банке 34 миллиона долларов наличными.
Обновлено вчера в 19:13
Политика
Путин и Эрдоган обсудили Сирию и Ливию
«Была также акцентирована важность активизации политико-дипломатических усилий по урегулированию в Сирии, в том числе в рамках консультаций в астанинском формате»,— добавили в Кремле.
Обновлено в 07:18
Общество
Умер режиссер Владимир Двинский
Обновлено в 06:32
Общество
В багажной службе Шереметьево начались увольнения
Кадровые решения были приняты после прокурорской проверки, поводом для которой стали серьезные сбои с выдачей багажа в аэропорту.
Обновлено вчера в 07:06
Общество
Правитель Дубая подал в лондонский суд на жену, сбежавшую с $ 39 млн
Премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум подал в суд на свою жену принцессу Хайю бинт аль-Хусейн, которая, по данным СМИ, сбежала от него в Европу.
Обновлено вчера в 07:10
Политика
В МИД России отреагировали на концепцию США по противодействию Кремлю
В МИД России прокомментировали представленную в США «концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля», отметив, что такая стратегия направлена на насаждение русофобии в мире.
Обновлено в 06:10