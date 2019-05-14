Армия и оружие
Пушков оценил план Пентагона по отправке военных на Ближний ВостокРИА Новости 03:38
Ранее газета New York Times сообщила, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан представил обновленный военный план, предусматривающий отправку до 120 тысяч военнослужащих на Ближний Восток, если Иран ускорит разработку ядерного оружия или атакует американских военных.
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NYT узнала о предложении Пентагона отправить на Ближний Восток до 120 000 солдат
Ведомостивчера в 23:10
Пентагон подготовил план отправки 120 тысяч военных, чтобы противодействовать Ирану
Вести.Ruвчера в 23:20
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