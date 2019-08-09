Политика
Пушков оценил обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией ЯпонииRT на русском 05:29
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал появление части Курильских островов на карте Японии на сайте Олимпиады 2020 года. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.
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с чего всё началось
Российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи (Южные Курилы) изображены как часть Японии на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года.РБК01:10
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 07:23, Вашингтон
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