с чего всё началось

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал появление части Курильских островов на карте Японии на сайте Олимпиады 2020 года. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.

Гаджеты Huawei представила новую операционную систему Harmony OS Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.

Экономика Сбербанк станет совладельцем «Союзмультфильма» Сделка может пройти по следующему сценарию: Сбербанк получит 80% в ООО "Союзмультфильм", дочерней компании ФГУП.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

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Футбол Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Космос Дмитрий Рогозин прикрылся роботом Федором С робота Федора, которого планируется отправить на МКС 22 августа.

Наука Четверть населения Земли страдает от нехватки чистой питьевой воды Из-за серьезной нехватки пресной воды страдает четверть населения нашей Земли, сообщает информационно-аналитическое издание Evo-rus.com.

Общество Росстат назвал средний возраст женщин при рождении ребенка Средний возраст женщины при рождении ребенка растет во всем мире, отметил заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин.

Здоровье Онколог назвал семь симптомов рака Специалисты рекомендуют своевременно обращать внимание на семь признаков, которые могут свидетельствовать о развитии онкозаболеваний.

Происшествия Лимузин Aurus впервые попал в ДТП Впервые лимузин Aurus был использован на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая 2018 года.

Общество Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.

Политика В Японии почтили память жертв атомной бомбардировки Нагасаки Траурные мероприятия, приуроченные к 74-й годовщине американской атомной бомбардировки города Нагасаки, начались в пятницу в Японии.

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Общество «Победа» разрешила брать в салон ноутбуки сверх нормы ручной клади Авиакомпания "Победа" позволила брать в салон самолета ноутбуки сверх установленной ей нормы ручной клади.

Общество Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».

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Происшествия В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2» Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.

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Общество Назван размер зарплаты космонавтов в России В ведомстве сослались на закон о материальном положении космонавтов в РФ, согласно которому оклад у кандидата в космонавты — 60,9 тыс. рублей, у космонавта — 63,8 тыс. рублей, у инструктора-космонавта — 88,45 тыс. рублей.