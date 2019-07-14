Политика

Пушков объяснил, почему США хотят помешать «Северному потоку — 2»РИА Новости вчера в 17:42

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты стремятся помешать строительству российского газопровода "Северный поток — 2", чтобы вынудить европейские страны закупать американский СПГ.
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Пушков объяснил, почему Вашингтон мешает «Северному потоку — 2»

Московский Комсомолецвчера в 18:29

Пушков объяснил намерение США помешать «Северному потоку — 2»

Газета.Ruвчера в 17:53

Сенатор Пушков оценил потери Европы в случае задержки запуска «Северного потока-2»

Слово и Деловчера в 05:32

Пушков объяснил желание США помешать «Северному потоку — 2»

Известиявчера в 17:10

Пушков объяснил, почему США стремятся сорвать проект «Северный поток – 2»

Взгляд.рувчера в 07:42

Американцы пытаются сорвать строительство «Северного потока-2», чтобы заработать на Европе еще пару десятков миллиардов долларов

Новостной фронтвчера в 05:39

Пушков объяснил, почему США хотят помешать «Северному потоку — 2»

РИА Новостивчера в 17:42
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:47, Вашингтон
Происшествия

Роскачество рассказало, как распознать телефонного мошенника

Иногда звонящий может даже рассказать, сколько денег у вас на счету, и когда в последний раз была произведена операция по счету, однако это далеко не гарантия того, что на проводе действительно банковский сотрудник – к сожалению, даже такая информация может попасть в руки мошенников.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии

Три человека погибли в результате ДТП в Вилюйском районе Якутии, также есть раненые.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Общество

В Москве увеличилась рождаемость

Рождаемость в столице по итогам первого полугодия 2019-го увеличилась на шесть%, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:38
Происшествия

В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом

Число погибших при ДТП с автобусом в Архангельском районе Башкирии возросло до шести человек, сообщили в ГИБДД.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров

Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
Обновлено в 01:16
Общество

Лунное затмение увидят томичи в ночь на 17 июля

Лунное затмение увидят томичи в ночь на 17 июля Лунное затмение смогут наблюдать жители Томской области при ясной погоде в ночь с 16 на 17 июля.
Обновлено в 00:35
Происшествия

В ДТП на трассе «Байкал» погибли четыре человека

В результате лобового столкновения двух автомобилей в Забайкальском крае четыре человека погибли, передает ТАСС.
Обновлено в 01:40
Теннис

Хачанов и Медведев вошли в топ-10 рейтинга АТР

Россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев входят в десятку лучших игроков мира согласно новому рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Обновлено в 02:15
Политика

Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина

Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
Обновлено вчера в 09:08
Шоу-бизнес

Звезда «Ворониных» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком

Российский актёр театра и кино Борис Клюев признался, что перенёс операцию, но продолжает бороться с онкологическим заболеванием.
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия

Полиция разогнала акцию у здания Мосгоризбиркома

Обновлено вчера в 17:01
Экономика

«Сто рублей за доллар». Конгресс США одобрил санкции против госдолга России

Что именно хотят ввести О мерах против российского госдолга в США говорили с прошлого года.
Обновлено в 01:00
Экономика

Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране

Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено вчера в 19:08
Общество

Еще один выходной может появиться у россиян

Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия

Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ

Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».
Обновлено вчера в 09:42
Политика

Представитель Зеленского высказался, как окончить войну в Донбассе

Разумков прекрасно знает, что прямые переговоры Киева и Донбасса прописаны в Минских соглашениях, которые, как мы помним, Зеленский публично пообещал выполнить.
Обновлено в 01:32
Происшествия

В Турции массово умирают украинцы

Консул Украины в Турции Вячеслав Хоменко рассказал, сколько украинцев умерли в Анталии с начала туристического сезона.
Обновлено вчера в 18:53
Общество

Красноярская школьница придумала безопасные для детских пальцев двери

Обновлено в 01:45
Политика

В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке

У Евросоюза есть возможность остановить вооруженный конфликт в Донбассе: для этого ему достаточно сделать "один звонок в Киев", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Обновлено в 02:36
Общество

В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря

Обновлено вчера в 11:58
Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Общество

Названы марки опасного для здоровья куриного мяса

Обновлено в 01:11
Авто

Назвали 10 самых популярных иномарок в России

На четвертом и пятом месте составленного топ-10 самых популярных иномарок в России расположились Volkswagen Polo (27,8 тыс. ед.; + 3 %) и Renault Duster (18,7 тыс. ед.; - 12 %).
Обновлено 13 июля в 11:35
Происшествия

На кузбасском пляже машина наехала на женщину с детьми

Пострадали женщина и ее дети, годовалые близнецы.
Обновлено в 00:54
Авто

Появился рендер концепта Lada X-Flow

LADA X-Flow – курсовой проект, выполненный Разумовым во времена учебы в Московском политехническом университете.
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия

Спасавший свой дом в Иркутской области от паводка мэр ушел в отставку

Обновлено в 00:42
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о тайной свадьбе телеведущей Юлии Барановской

Ряд СМИ сообщили, что телеведущая Юлия Барановская вышла замуж перед поездкой в Камбоджу.
Обновлено вчера в 18:01
Шоу-бизнес

Мария Куликова опровергла слухи о своей смертельной болезни

Известная актриса Мария Куликова в последнее время стала пропадать из социальных сетей, после чего многочисленные поклонники решили, что их любимица смертельно больна.
Обновлено вчера в 12:16
Политика

Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна

Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.
Обновлено вчера в 12:18
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