Политика

Пушков объяснил, почему США хотят помешать «Северному потоку — 2»РИА Новости вчера в 17:42

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты стремятся помешать строительству российского газопровода "Северный поток — 2", чтобы вынудить европейские страны закупать американский СПГ.
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Пушков объяснил, почему Вашингтон мешает «Северному потоку — 2»

Московский Комсомолецвчера в 18:29

Пушков объяснил намерение США помешать «Северному потоку — 2»

Газета.Ruвчера в 17:53

Американцы пытаются сорвать строительство «Северного потока-2», чтобы заработать на Европе еще пару десятков миллиардов долларов

Новостной фронтвчера в 05:39

Пушков объяснил желание США помешать «Северному потоку — 2»

Известиявчера в 17:10

Пушков объяснил, почему США стремятся сорвать проект «Северный поток – 2»

Взгляд.рувчера в 07:42

Пушков объяснил, почему США хотят помешать «Северному потоку — 2»

РИА Новостивчера в 17:42

Сенатор Пушков оценил потери Европы в случае задержки запуска «Северного потока-2»

Слово и Деловчера в 05:32
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:16, Вашингтон
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами, перевозившими детей

Обновлено вчера в 15:55
Общество

Еще один выходной может появиться у россиян

Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
Обновлено вчера в 21:50
Экономика

Эмин Агаларов стал новым владельцем российской версии журнала ОК!

Уже к концу этого года ОК! может стать "еще одним успешным проектом", рассчитывает Агаларов.
Обновлено в 01:01
Экономика

Темпы роста ВВП Китая в первом полугодии составили 6,3%

Темпы роста ВВП Китая по итогам первой половины текущего года составили 6,3% в годовом выражении.
Обновлено вчера в 22:19
Экономика

Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране

Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия

Задержан бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров

Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров был в субботу задержан и доставлен в следственный департамент МВД, он проходит подозреваемым по уголовному делу, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии

В микроавтобус с людьми в Якутии врезался грузовик, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в республиканском управлении ГИБДД.
Обновлено в 00:24
Наука

Ученые рассказали, почему все люди должны начать есть насекомых

Ученые обнаружили большое количество антиоксидантов и других полезных веществ в теле кузнечиков, шелкопрядов, муравьев и других насекомых.
Обновлено в 00:19
Спорт

Российские волейболисты вновь стали победителями Лиги наций

Волейболисты сборной России выиграли золотые медали Лиги наций второй год подряд.
Обновлено в 01:05
Общество

Названа дата начала восстановления инфраструктуры в Иркутской области

Минстрой России намерен 20 июля начать восстановление коммунальной инфраструктуры в Иркутской области, где в последнее время наблюдаются сильные паводки.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия

В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено вчера в 11:39
Политика

Соратник Зеленского заявил, что переговоры с ДНР и ЛНР бессмысленны

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Разумков заявлял, что Нормандский формат переговоров может быть расширен за счёт США и Великобритании — стран, подписавших Будапештский меморандум.
Обновлено в 00:56
Культура

Звезда КВН ищет героиню для съемок клипа на Ямале

Обновлено вчера в 22:50
Экология

В Красноярске рассеивается дым от лесных пожаров

Обновлено вчера в 23:20
Экономика

«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн

Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

Мать и дочь утонули на Беловском водохранилище в Кузбассе

Обновлено в 00:27
Политика

Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне

Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено вчера в 20:45
Общество

Мэр Владивостока лично выплатит вознаграждение за важную информацию

Глава города заявил, что лично выплатит вознаграждение тому, кто предоставит достоверную информацию о лицах, разрушивших декоративное ограждение на Спортивной набережной.
Обновлено вчера в 20:55
Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Политика

Россия высказалась о передаче Японии двух Курильских островов

Россия отказалась обсуждать с Японией возможную передачу Токио двух Южных Курильских островов.
Обновлено вчера в 08:38
Общество

Москвичей на следующей неделе ожидает потепление

Московский регион ждет небольшое потепление, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Обновлено вчера в 22:26
Политика

Столтенберг рассказал о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД

Генсек подчеркнул, что в случае прекращения действия соглашения, весь мир станет менее стабильным Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России есть последний шанс для того, чтобы спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия

Спасавший свой дом в Иркутской области от паводка мэр ушел в отставку

Мэр затопленного из-за паводка Нижнеудинского района в Иркутской области Сергей Худоногов подал в отставку, ее уже приняла местная дума.
Обновлено в 00:42
Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

Машины загорелись на трассе «Байкал» под Читой

В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что автомобили тушили шесть человек личного состава и две автоцистерны, также на место происшествия выехала оперативная группа управления.
Обновлено в 01:02
Экономика

Ростех и АФК «Система» завершили создание совместного предприятия в сфере микроэлектроники

Госкорпорация "Ростех" и АФК "Система" Владимира Евтушенкова завершили создание совместного предприятия в сфере микроэлектроники - "Элемент", сообщил ТАСС замглавы Ростеха Дмитрий Леликов.
Обновлено в 00:31
Футбол

Бартомеу: «Барселона» не вела переговоров с Гризманном в марте-апреле

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал информацию, что «Атлетико» собирается подать в суд на каталонский клуб из-за трансфера французского нападающего Антуана Гризманна.
Обновлено вчера в 17:09
Экономика

Санкции США против госдолга России: Что будет с рублем и нашей экономикой?

Американцы на один шаг приблизились к введению санкций в отношении российского госдолга: Палата представителей Конгресса США приняла соответствующую поправку к оборонному бюджету на 2020 год.
Обновлено вчера в 17:12
Армия и оружие

Италия и Британия проведут наблюдательный полёт над Россией

Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

В Подмосковье пять человек погибли при пожаре в частном доме

Обновлено в 01:03
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