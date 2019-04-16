Пушков объяснил непризнание штабом Зеленского референдума в КрымуРИА Новости 15:46

Признают или не признают в штабе Зеленского референдум в Крыму, не имеет значения. Другую позицию Зеленский занять не может. Это необходимый политический ритуал, чтобы не заподозрили в измене. Но для России и Крыма это несущественно. Ритуальные пляски и бубны ни на что не влияют.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-службы кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума о воссоединении Крыма с Россией.

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