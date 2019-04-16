Политика
Пушков объяснил непризнание штабом Зеленского референдума в КрымуИзвестия 16:47
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума в Крыму, в результате которого полуостров воссоединился с Россией.
Читать в источнике
Оценить
Признают или не признают в штабе Зеленского референдум в Крыму, не имеет значения. Другую позицию Зеленский занять не может. Это необходимый политический ритуал, чтобы не заподозрили в измене. Но для России и Крыма это несущественно. Ритуальные пляски и бубны ни на что не влияют.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельИзвестия 16:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 18:29, Ашберн
Происшествия
У собора Парижской Богоматери обрушилась крыша
Обновлено в 14:18
Политика
Порошенко предложил Зеленскому другое время для дебатов на стадионе
Зеленский предложил 19 апреля стадион "Олимпийский" в 19:00, в штабе Порошенко снова пытаются навязать свои условия Президент Украины Петр Порошенко снова выступил с очередным предложением в адрес комика Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:31
Здоровье
Житель Бурятии почти 30 лет прожил с болтами вместо зубов
Медицинские сотрудники Республиканской клинической больницы имени Семашко в Бурятии сообщили об удивительном пациенте, который на протяжении 27 лет жил с отверстиями в челюсти и двумя болтами, которые имитировали зубные протезы.
Обновлено в 15:42
Экономика
Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы
Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.
Обновлено в 03:09
Авто
Volkswagen представил большой электрический кроссовер
Компания Volkswagen накануне автосалона в Шанхае представила свой новый концептуальный кроссовер — Roomzz.
Обновлено в 02:38
Авто
Wirtschaftswoche (Германия): российский автомобильный рынок между предписаниями и особым подходом (WirtschaftsWoche Heute)
По данным Ассоциации европейского бизнеса, автомобильный рынок в прошлом году вырос на 12,8%. Общий оборот отрасли, по оценкам консалтинговой компании PwC, составил порядка 33 миллиардов евро.
Обновлено в 18:10
Политика
Российское гражданство с 2014 года получили 360 тыс. украинцев
Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что начиная с 2014 года 360 тыс. украинцев получили российское гражданство.
Обновлено в 18:23
Происшествия
Во Франции начнут сбор средств на восстановление собора Нотр-Дам
Официальный представитель Фонда наследия рассказал, когда начнется сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара.
Обновлено в 16:55
Политика
Суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи
Броварский городской районный суд Киевской области принял решение освободить народного депутата Надежду Савченко и главу организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана из-под стражи.
Обновлено в 18:09
Музыка
Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова
К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено в 08:01
Экономика
Бедных россиян могут освободить от НДФЛ
Норма затронет население, чьи доходы существенно страдают от вычета НДФЛ и после него становятся ниже прожиточного минимума.
Обновлено в 01:39
Здоровье
В Кировской области в пятый раз прошла акция «День здоровья»
В минувшие выходные сразу в трех медучреждениях Кировской области прошла акция регионального министерства здравоохранения.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Рейсовый автобус наехал на препятствие на востоке Москвы
Рейсовый автобус наехал на препятствие на востоке Москвы.
Обновлено в 15:18
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
Политика
Проект государства Палестина закрыт Дональдом Трампом
Главным открытием было известие об отсутствии в нынешнем американском плане создания палестинского государства.
Обновлено в 11:20
Футбол
Примера. «Реал» сыграл вничью с «Леганесом»
В матче 32 тура Примеры мадридский «Реал» гостил в Леганесе.
Обновлено в 16:50
Шоу-бизнес
Максим Галкин с детьми поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Максим Галкин в своем Instagram опубликовал коротенькое видео из замка, где живет звездная семья Галкина Пугачевой.
Обновлено в 03:57
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Актёр Александр Семчев к юбилею похудел на 100 кг
Вес Александра Семчева достиг 190 кг, только тогда он всерьез занялся собой.
Обновлено в 07:36
Экономика
Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»
Ранее в понедельник Nord Stream 2 AG сообщила, что подала датскому регулятору третью заявку на строительство "Северного потока — 2" – теперь в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании к югу от острова Борнхольм, именно этот вариант датские власти в марте сами просили компанию рассмотреть.
Обновлено в 10:20
Экономика
Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет
Несмотря на санкции Запада и контрсанкции России, инвестиции немецких компаний в российскую экономику оказались рекордными «за все время с финансового кризиса 2008 г.», отмечается в пресс-релизе.
Обновлено в 11:55
Футбол
Линекер отреагировал на пожар в соборе Парижской Богоматери
Обновлено в 14:25
Происшествия
Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160
Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.
Обновлено в 08:09
Политика
Совет ЕС одобрил ужесточение норм авторского права в интернете
Совет Евросоюза одобрил директиву, согласно которой такие онлайн платформы, как YouTube, Facebook и Google News, должны будут заключать лицензионные соглашения с правообладателями, говорится в пресс-релизе законодательного органа.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
«Подобрал пожарник»: Тутберидзе опозорили перед всей страной
На своем YouTube-канале "Училка vs ТВ" учитель русского языка Татьяна Гартман на всю страну опозорила наставницу фигуристок, уличив в неграмотности.
Обновлено в 05:53
Общество
Собчак назвала виновных в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
Обновлено в 15:08
Политика
Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55