Пушков объяснил непризнание штабом Зеленского референдума в КрымуИзвестия 16:47

Признают или не признают в штабе Зеленского референдум в Крыму, не имеет значения. Другую позицию Зеленский занять не может. Это необходимый политический ритуал, чтобы не заподозрили в измене. Но для России и Крыма это несущественно. Ритуальные пляски и бубны ни на что не влияют.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума в Крыму, в результате которого полуостров воссоединился с Россией.

Политика Порошенко предложил Зеленскому другое время для дебатов на стадионе Зеленский предложил 19 апреля стадион "Олимпийский" в 19:00, в штабе Порошенко снова пытаются навязать свои условия Президент Украины Петр Порошенко снова выступил с очередным предложением в адрес комика Владимира Зеленского.

Здоровье Житель Бурятии почти 30 лет прожил с болтами вместо зубов Медицинские сотрудники Республиканской клинической больницы имени Семашко в Бурятии сообщили об удивительном пациенте, который на протяжении 27 лет жил с отверстиями в челюсти и двумя болтами, которые имитировали зубные протезы.

Экономика Пенсионная реформа может привести к резкому росту безработицы Пенсионная реформа в России может привести к резкому росту безработицы.

Авто Volkswagen представил большой электрический кроссовер Компания Volkswagen накануне автосалона в Шанхае представила свой новый концептуальный кроссовер — Roomzz.

Авто Wirtschaftswoche (Германия): российский автомобильный рынок между предписаниями и особым подходом (WirtschaftsWoche Heute) По данным Ассоциации европейского бизнеса, автомобильный рынок в прошлом году вырос на 12,8%. Общий оборот отрасли, по оценкам консалтинговой компании PwC, составил порядка 33 миллиардов евро.

Политика Российское гражданство с 2014 года получили 360 тыс. украинцев Начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова заявила, что начиная с 2014 года 360 тыс. украинцев получили российское гражданство.

Происшествия Во Франции начнут сбор средств на восстановление собора Нотр-Дам Официальный представитель Фонда наследия рассказал, когда начнется сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от пожара.

Политика Суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи Броварский городской районный суд Киевской области принял решение освободить народного депутата Надежду Савченко и главу организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана из-под стражи.

Музыка Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.

Экономика Бедных россиян могут освободить от НДФЛ Норма затронет население, чьи доходы существенно страдают от вычета НДФЛ и после него становятся ниже прожиточного минимума.

Здоровье В Кировской области в пятый раз прошла акция «День здоровья» В минувшие выходные сразу в трех медучреждениях Кировской области прошла акция регионального министерства здравоохранения.

Общество «Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.

Политика Проект государства Палестина закрыт Дональдом Трампом Главным открытием было известие об отсутствии в нынешнем американском плане создания палестинского государства.

Шоу-бизнес Максим Галкин с детьми поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем Максим Галкин в своем Instagram опубликовал коротенькое видео из замка, где живет звездная семья Галкина Пугачевой.

Музыка Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.

Единоборства Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".

Шоу-бизнес Актёр Александр Семчев к юбилею похудел на 100 кг Вес Александра Семчева достиг 190 кг, только тогда он всерьез занялся собой.

Экономика Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2» Ранее в понедельник Nord Stream 2 AG сообщила, что подала датскому регулятору третью заявку на строительство "Северного потока — 2" – теперь в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании к югу от острова Борнхольм, именно этот вариант датские власти в марте сами просили компанию рассмотреть.

Экономика Инвестиции немецкого бизнеса в Россию достигли максимума за 10 лет Несмотря на санкции Запада и контрсанкции России, инвестиции немецких компаний в российскую экономику оказались рекордными «за все время с финансового кризиса 2008 г.», отмечается в пресс-релизе.

Происшествия Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160 Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.

Политика Совет ЕС одобрил ужесточение норм авторского права в интернете Совет Евросоюза одобрил директиву, согласно которой такие онлайн платформы, как YouTube, Facebook и Google News, должны будут заключать лицензионные соглашения с правообладателями, говорится в пресс-релизе законодательного органа.

Шоу-бизнес «Подобрал пожарник»: Тутберидзе опозорили перед всей страной На своем YouTube-канале "Училка vs ТВ" учитель русского языка Татьяна Гартман на всю страну опозорила наставницу фигуристок, уличив в неграмотности.