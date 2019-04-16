Политика

Пушков объяснил непризнание штабом Зеленского референдума в КрымуИзвестия 16:47

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума в Крыму, в результате которого полуостров воссоединился с Россией.
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Алексей Пушков
Признают или не признают в штабе Зеленского референдум в Крыму, не имеет значения. Другую позицию Зеленский занять не может. Это необходимый политический ритуал, чтобы не заподозрили в измене. Но для России и Крыма это несущественно. Ритуальные пляски и бубны ни на что не влияют.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельИзвестия 16:47

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Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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