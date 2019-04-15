Политика
Пушков объяснил непризнание штабом Зеленского референдума в КрымуИзвестия 16:47
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума в Крыму, в результате которого полуостров воссоединился с Россией.
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Признают или не признают в штабе Зеленского референдум в Крыму, не имеет значения. Другую позицию Зеленский занять не может. Это необходимый политический ритуал, чтобы не заподозрили в измене. Но для России и Крыма это несущественно. Ритуальные пляски и бубны ни на что не влияют.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельИзвестия 16:47
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