Пушков объяснил непризнание штабом Зеленского референдума в КрымуИзвестия 16:47

Признают или не признают в штабе Зеленского референдум в Крыму, не имеет значения. Другую позицию Зеленский занять не может. Это необходимый политический ритуал, чтобы не заподозрили в измене. Но для России и Крыма это несущественно. Ритуальные пляски и бубны ни на что не влияют.

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