Политика

Пушков объяснил намерение США помешать «Северному потоку — 2»Газета.Ru 17:53

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал в твиттере, почему США стремятся помешать строительству газопровода "Северный поток - 2". По его словам, таким образом Соединенные штаты хотят заставить страны Европы закупать американский СПГ.
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Пушков объяснил намерение США помешать «Северному потоку — 2»

Газета.Ru17:53

Американцы пытаются сорвать строительство «Северного потока-2», чтобы заработать на Европе еще пару десятков миллиардов долларов

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Сенатор Пушков оценил потери Европы в случае задержки запуска «Северного потока-2»

Слово и Дело05:32

Почему премьер Украины назвал «Северный поток — 2» угрозой для ЕС

RT на русскомвчера в 16:34
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Общество

Воздух Красноярска очистился от дыма лесных пожаров

Как сообщалось ранее, дым от лесных пожаров в выходные затянул небо в Красноярске.
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В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
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США, заняв в группе А первое место, в полуфинале сыграли со сборной Бразилии, которая оказалась второй в группе B. Встреча между этими командами завершилась победой американцев — 3:2.
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Автоконцерны могут сократить производство

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Общество

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Обновлено в 21:15
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Конфликт в Донбассе можно завершить одним звонком, заявили в Совфеде

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Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
Политика

Берлин, Париж и Лондон призвали Иран отменить решения по СВПД

Риском развала договора между США и Ираном о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) обеспокоены в Берлине, Париже и Лондоне.
Обновлено в 13:39
Экономика

Темпы роста ВВП Китая в первом полугодии составили 6,3%

Темпы роста ВВП Китая по итогам первой половины текущего года составили 6,3% в годовом выражении.
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Экономика

В России повысят детские пособия для семей с невысоким доходом

Власти одобрили законопроект, повышающий выплаты на детей для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов.
Обновлено вчера в 05:28
Общество

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Новый Ford Bronco получит подвеску внедорожника Everest

Возрожденный американский пикап получил шасси от внедорожника Everest. Новый пикап Ford Bronco 2020 года был замечен во время испытаний.
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Актер сериала «Воронины» рассказал о борьбе с раком

Обновлено в 19:55
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В Сети появилось видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя

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На официальной странице Чернобыльского Радиционно-экологичного Биосферного Заповедника в Facebook появилось сообщение о том, что в зоне отчуждения обнаружили остатки радиоактивного грузовика.
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Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено в 22:47
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Звезда КВН ищет героиню для съемок клипа на Ямале

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Эксперты зафиксировали открытие в инопланетный портал

Речь идет об открытии какого-то таинственного портала, ведущего, по мнению уфологов, в другие миры.
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Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина

Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
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СМИ сообщили о планах компании из Бахрейна вложить €500 млн в Крым

В последний раз об интересе бахрейнских компаний к вложениям в Крым Довина заявлял в августе 2018 года.
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Воронка на водохранилище в Кузбассе потопила мать с ребенком

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Huawei массово уволит сотрудников в США

Китайский производитель смартфонов Huawei произведет массовые сокращения в дочерней фирме Futurewei, которая базируется в США.
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