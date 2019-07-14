Политика
Пушков объяснил намерение США помешать «Северному потоку — 2»Газета.Ru 17:53
Российский сенатор Алексей Пушков рассказал в твиттере, почему США стремятся помешать строительству газопровода "Северный поток - 2". По его словам, таким образом Соединенные штаты хотят заставить страны Европы закупать американский СПГ.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 23:43, Вашингтон
Общество
Воздух Красноярска очистился от дыма лесных пожаров
Как сообщалось ранее, дым от лесных пожаров в выходные затянул небо в Красноярске.
Обновлено в 22:41
Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено в 18:04
Здоровье
Названы три опасных продукта, провоцирующие образование тромбов
На первом месте свиная и говяжья печень, в которой содержится много витаминов группы К. Они очень серьезно влияют на свертываемость крови, тем самым повышая опасность образования тромбов.
Обновлено в 23:15
Происшествия
Организатор несогласованной акции в Москве Соболь сбежала из ОВД
Юристка Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, задержанная на несогласованной акции в центре Москвы, сбежала из ОВД Хамовники.
Обновлено в 15:49
Спорт
Российские волейболисты обыграли США и стали победителями Лиги наций
США, заняв в группе А первое место, в полуфинале сыграли со сборной Бразилии, которая оказалась второй в группе B. Встреча между этими командами завершилась победой американцев — 3:2.
Обновлено в 21:45
Авто
Автоконцерны могут сократить производство
Автоконцерны могут сократить производство Цены на машины с начала года выросли уже на 10%, несмотря на падение рынка.
Обновлено в 19:01
Общество
Названа дата начала восстановления инфраструктуры в Иркутской области
Минстрой России намерен 20 июля начать восстановление коммунальной инфраструктуры в Иркутской области, где в последнее время наблюдаются сильные паводки.
Обновлено в 21:15
Политика
Конфликт в Донбассе можно завершить одним звонком, заявили в Совфеде
Российский сенатор Константин Косачев заявил, что конфликт в Донбассе может быть прекращен по звонку Евросоюза в Киев.
Обновлено в 22:02
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
Политика
Берлин, Париж и Лондон призвали Иран отменить решения по СВПД
Риском развала договора между США и Ираном о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) обеспокоены в Берлине, Париже и Лондоне.
Обновлено в 13:39
Экономика
Темпы роста ВВП Китая в первом полугодии составили 6,3%
Темпы роста ВВП Китая по итогам первой половины текущего года составили 6,3% в годовом выражении.
Обновлено в 22:19
Экономика
В России повысят детские пособия для семей с невысоким доходом
Власти одобрили законопроект, повышающий выплаты на детей для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов.
Обновлено вчера в 05:28
Общество
Проект «Молодые профессионалы» реализуется в Приморье
Как отметила руководитель регионального проекта – врио вице-губернатора – директор департамента образования и науки Приморья Наталья Бондаренко, реализация задач, стоящих перед проектом "Молодые профессионалы", позволит качественно улучшить систему профессионального образования в крае.
Обновлено в 21:47
Авто
Новый Ford Bronco получит подвеску внедорожника Everest
Возрожденный американский пикап получил шасси от внедорожника Everest. Новый пикап Ford Bronco 2020 года был замечен во время испытаний.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес
Актер сериала «Воронины» рассказал о борьбе с раком
Обновлено в 19:55
Политика
В Чернобыле обнаружили радиоактивный объект
На официальной странице Чернобыльского Радиционно-экологичного Биосферного Заповедника в Facebook появилось сообщение о том, что в зоне отчуждения обнаружили остатки радиоактивного грузовика.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено в 22:47
Общество
Россияне смогут снимать наличные на кассах магазинов по всей стране
Жители России смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 21:54
Культура
Звезда КВН ищет героиню для съемок клипа на Ямале
Обновлено в 22:50
Космос
Эксперты зафиксировали открытие в инопланетный портал
Речь идет об открытии какого-то таинственного портала, ведущего, по мнению уфологов, в другие миры.
Обновлено в 18:32
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:49
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Ранее учёные назвали несолёный томатный сок полезным для сердца напитком.
Обновлено в 23:05
Политика
Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина
Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
Обновлено в 09:08
Общество
Москвичам рассказали, как привести в порядок домашний архив
Сотрудники Главархива Москвы дали советы, как можно быстро привести в порядок домашний архив документов.
Обновлено в 22:15
Авто
Volkswagen Polo подорожал на 9 000 рублей
Обновлено в 21:00
Экономика
СМИ сообщили о планах компании из Бахрейна вложить €500 млн в Крым
В последний раз об интересе бахрейнских компаний к вложениям в Крым Довина заявлял в августе 2018 года.
Обновлено в 23:27
Происшествия
Воронка на водохранилище в Кузбассе потопила мать с ребенком
Воронка на Беловском водохранилище в Кузбассе утащила на дно мать и ее маленькую дочь.
Обновлено в 23:33
Политика
Huawei массово уволит сотрудников в США
Китайский производитель смартфонов Huawei произведет массовые сокращения в дочерней фирме Futurewei, которая базируется в США.
Обновлено в 07:08