Политика

Пушков объяснил намерение США помешать «Северному потоку — 2»Газета.Ru вчера в 17:53

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал в твиттере, почему США стремятся помешать строительству газопровода "Северный поток - 2". По его словам, таким образом Соединенные штаты хотят заставить страны Европы закупать американский СПГ.
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Пушков объяснил, почему Вашингтон мешает «Северному потоку — 2»

Московский Комсомолецвчера в 18:29

Пушков объяснил намерение США помешать «Северному потоку — 2»

Газета.Ruвчера в 17:53

Американцы пытаются сорвать строительство «Северного потока-2», чтобы заработать на Европе еще пару десятков миллиардов долларов

Новостной фронтвчера в 05:39

Пушков объяснил желание США помешать «Северному потоку — 2»

Известиявчера в 17:10

Пушков объяснил, почему США стремятся сорвать проект «Северный поток – 2»

Взгляд.рувчера в 07:42

Пушков объяснил, почему США хотят помешать «Северному потоку — 2»

РИА Новостивчера в 17:42

Сенатор Пушков оценил потери Европы в случае задержки запуска «Северного потока-2»

Слово и Деловчера в 05:32
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:20, Вашингтон
Общество

Роспотребнадзор призвал к безусловному изъятию санкционной продукции

Роспотребнадзор высказался за безусловное изъятие из оборота пищевой продукции, ввоз которой на территорию России запрещен.
Обновлено в 03:55
Экономика

«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»

Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 03:19
Происшествия

Самолет вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла в кабине пилотов

Обновлено в 03:35
Наука

Здоровый образ жизни может компенсировать генетический риск деменции

Британские ученые пришли к выводу, что ведение здорового образа жизни может помочь компенсировать генетический риск деменции у человека.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

Глава Объединенной Федерации Сверхлегкой авиации России Игорь Никитин погиб в авиакатастрофе в Подмосковье.
Обновлено вчера в 14:13
Теннис

Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

Обновлено вчера в 14:37
Здоровье

В Крыму на десяти пляжах запретили купание

Обновлено вчера в 06:51
Транспорт

Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray

На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Организатор несогласованной акции в Москве Соболь сбежала из ОВД

Юристка Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, задержанная на несогласованной акции в центре Москвы, сбежала из ОВД Хамовники.
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия

«Роскачество» рассказало о признаках телефонного мошенничества

«Роскачество» составило список самых распространенных признаков телефонного мошенничества.
Обновлено в 03:16
Наука

На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу

Обновлено в 03:24
Общество

Заключенные в Британии смогут получать ключи от камер

Британские заключенные при условии хорошего поведения смогут получать ключи от своих камер.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Кузнецова рассказала о желающих взять в семью девочку из Ингушетии

Уполномоченная при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о множестве звонков с предложениями взять в семью девочку из Ингушетии, которая была госпитализирована после избиения.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

Нетребко спела в мини-юбке и на высоких каблуках на праздничном столе

Обновлено вчера в 04:17
Технологии

«Ростелеком» и «Ростех» оцифруют медицину

Компании создали совместный бизнес «Ростелеком» и «Ростех» создали СП «Цифромед» для развития медицинских информационных систем.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

В результате погибли пятеро и пострадали не менее десяти человек, сообщает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 13:50
Экономика

На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные

Жители России могут получить возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 00:30
Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Обновлено вчера в 23:05
Авто

Надежные автомобили вредят производителям

Выпуск автомобилей, рассчитанных на длительный срок службы, вредит производителям.
Обновлено вчера в 07:01
Политика

Москалькова приехала в Киев на суд по делу Вышинского

Обновлено в 04:06
Спорт

Сборная России выиграла Лигу наций, обыграв в финале США

Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес

Елене Пресняковой обидно за своего мужа Владимира Преснякова

Обидно только, что Петрович в мое отсутствие плохо питается.
Обновлено в 03:19
Кино

Нового агента 007 сыграет темнокожая актриса

Британская актриса Лашана Линч утверждена на роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 03:21
Общество

В Крыму снова ожидаются ливни и град

Обновлено в 04:14
Происшествия

Следствие попросило арестовать владельца «Нового потока» Мазурова

Следствие попросило суд поместить под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова.
Обновлено в 03:38
Экономика

Эмин Агаларов стал новым владельцем российской версии журнала ОК!

На продажу российская версия OK! была официально выставлена в августе 2018-го, когда у издателя журнала сменился владелец: тогда 100% «АС Рус Медиа» у группы AMCG Александра Федотова приобрел Магомед Мусаев.
Обновлено в 01:01
Авто

Компания Audi рассекретила характеристики нового Audi А3

Старт производства модели, которая впервые появится аж в семи вариантах исполнения, анонсировал глава Audi Брэм Шот.
Обновлено вчера в 22:33
Автоспорт

Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»

На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено вчера в 07:42
Происшествия

Спасавший свой дом в Иркутской области от паводка мэр ушел в отставку

Обновлено в 00:42
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