Политика
Пушков объяснил намерение США помешать «Северному потоку — 2»Газета.Ru вчера в 17:53
Российский сенатор Алексей Пушков рассказал в твиттере, почему США стремятся помешать строительству газопровода "Северный поток - 2". По его словам, таким образом Соединенные штаты хотят заставить страны Европы закупать американский СПГ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сенатор Пушков оценил потери Европы в случае задержки запуска «Северного потока-2»
Слово и Деловчера в 05:32
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:20, Вашингтон
Общество
Роспотребнадзор призвал к безусловному изъятию санкционной продукции
Роспотребнадзор высказался за безусловное изъятие из оборота пищевой продукции, ввоз которой на территорию России запрещен.
Обновлено в 03:55
Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»
Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 03:19
Наука
Здоровый образ жизни может компенсировать генетический риск деменции
Британские ученые пришли к выводу, что ведение здорового образа жизни может помочь компенсировать генетический риск деменции у человека.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье
Глава Объединенной Федерации Сверхлегкой авиации России Игорь Никитин погиб в авиакатастрофе в Подмосковье.
Обновлено вчера в 14:13
Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено вчера в 14:37
Здоровье
В Крыму на десяти пляжах запретили купание
Обновлено вчера в 06:51
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray
На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Организатор несогласованной акции в Москве Соболь сбежала из ОВД
Юристка Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, задержанная на несогласованной акции в центре Москвы, сбежала из ОВД Хамовники.
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия
«Роскачество» рассказало о признаках телефонного мошенничества
«Роскачество» составило список самых распространенных признаков телефонного мошенничества.
Обновлено в 03:16
Наука
На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу
Обновлено в 03:24
Общество
Заключенные в Британии смогут получать ключи от камер
Британские заключенные при условии хорошего поведения смогут получать ключи от своих камер.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Кузнецова рассказала о желающих взять в семью девочку из Ингушетии
Уполномоченная при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о множестве звонков с предложениями взять в семью девочку из Ингушетии, которая была госпитализирована после избиения.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Нетребко спела в мини-юбке и на высоких каблуках на праздничном столе
Обновлено вчера в 04:17
Технологии
«Ростелеком» и «Ростех» оцифруют медицину
Компании создали совместный бизнес «Ростелеком» и «Ростех» создали СП «Цифромед» для развития медицинских информационных систем.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
В результате погибли пятеро и пострадали не менее десяти человек, сообщает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 13:50
Экономика
На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные
Жители России могут получить возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 00:30
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Обновлено вчера в 23:05
Авто
Надежные автомобили вредят производителям
Выпуск автомобилей, рассчитанных на длительный срок службы, вредит производителям.
Обновлено вчера в 07:01
Политика
Москалькова приехала в Киев на суд по делу Вышинского
Обновлено в 04:06
Спорт
Сборная России выиграла Лигу наций, обыграв в финале США
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Елене Пресняковой обидно за своего мужа Владимира Преснякова
Обидно только, что Петрович в мое отсутствие плохо питается.
Обновлено в 03:19
Кино
Нового агента 007 сыграет темнокожая актриса
Британская актриса Лашана Линч утверждена на роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 03:21
Общество
В Крыму снова ожидаются ливни и град
Обновлено в 04:14
Происшествия
Следствие попросило арестовать владельца «Нового потока» Мазурова
Следствие попросило суд поместить под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова.
Обновлено в 03:38
Экономика
Эмин Агаларов стал новым владельцем российской версии журнала ОК!
На продажу российская версия OK! была официально выставлена в августе 2018-го, когда у издателя журнала сменился владелец: тогда 100% «АС Рус Медиа» у группы AMCG Александра Федотова приобрел Магомед Мусаев.
Обновлено в 01:01
Авто
Компания Audi рассекретила характеристики нового Audi А3
Старт производства модели, которая впервые появится аж в семи вариантах исполнения, анонсировал глава Audi Брэм Шот.
Обновлено вчера в 22:33
Автоспорт
Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»
На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено вчера в 07:42