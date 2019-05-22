Политика

Пушков: не осуществится «украинская мечта»Новостной фронт вчера в 15:04

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова заместителя главы администрации президента Украины Вадима Пристайко, который заявил, что Украина не выживет без помощи НАТО и Евросоюза. Своим мнением сенатор поделился в личном микро-блоге в Twitter.
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Пушков предрек крушение украинской мечты жить за чужой счет

Телеканал 360°00:34

Украине в ЕС «много не дадут», заявил Пушков

Народные новостивчера в 22:07

Пушков предсказал крах «украинской мечты»

URA.Ruвчера в 23:19

Пушков предрек крах «украинской мечты»

РИА Новостивчера в 21:27

Пушков поставил крест на «украинской мечте»

Газета.Ruвчера в 23:22

Пушков: не осуществится «украинская мечта»

Новостной фронтвчера в 15:04

Пушков напомнил, что Украина всегда выживала за чей-то счет

ФАНвчера в 15:37
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Политика

В МИД ответили на заявления США о поведении России в Арктике

Москва считает абсурдными и необоснованными обвинения США в "агрессивном" поведении России в Арктике, заявил РИА Новости старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Неизвестные разбили памятную табличку Немцову в Ярославле

Обновлено в 07:13
Общество

Красноярский депутат предложил запретить Minecraft

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft.
Обновлено в 06:54
Политика

ЦИК Украины объявил о начале с 24 мая кампании по выборам в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале кампании по досрочным выборам в Верховную раду с 24 мая.
Обновлено в 05:52
Футбол

Путин наградил Инфантино орденом Дружбы

Обновлено в 08:10
Политика

Газовая директива ЕС вступила в силу

Доработанная Газовая директива Евросоюза официально вступила в силу, заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Обновлено в 06:58
Футбол

Стало известно, когда Гвардиола подпишет контракт с «Ювентусом»

Испанский наставник Хосеп Гвардиола, ныне тренирующий английский «Манчестер Сити», подпишет контракт с туринским «Ювентусом» 4 июня.
Обновлено в 07:44
Технологии

Технология компании NtechLab распознает лица, закрытые на 40%

Решение способно распознавать лица со значительным процентом перекрытия - до 40%: лежащий в его основе алгоритм FindFace распознает лица, частично скрытые медицинскими масками, платками и мотоциклетными шлемами, популярными в азиатском и арабском регионах.
Обновлено в 05:47
Политика

Зеленский исключил возможность переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Политика

Зеленский намерен искоренить советские стандарты в украинской армии

Обновлено в 06:57
Кино

Фанаты «Росомахи» требуют отдать главную роль Дени Де Вито

Фанаты научно-фантастического фильма «Росомаха» требуют отдать роль перезагрузившегося Росомахи Дени Де Вито.
Обновлено в 03:40
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала фигуру в кожаном купальнике

Светлана Лобода обнародовала в аккаунте в соцсети Instagram фотографию, на которой она позирует в черном кожаном бюстье, подчеркивающем пышным бюст и мини-шортах, открывающих длинные стройные ноги.
Обновлено в 06:43
Авто

Названа цена нового кроссовера Renault Arkana

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Авто

На УАЗе сменился генеральный директор

На Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ) на должность генерального директора назначен Адиль Ширинов.
Обновлено в 07:15
Происшествия

В квартире бывшего министра Абызова нашли наркотики

Обновлено в 07:01
Происшествия

В России в прошлом году погибли более 400 сотрудников МВД

"Всего в 2018 году был выплачен 1 миллиард 314,4 миллиона рублей", - добавил заместитель главы МВД РФ.
Обновлено в 08:05
Гаджеты

Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone

Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 06:29
Футбол

Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 08:23
Общество

Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

Обновлено в 06:10
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Культура

Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

По словам Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо.
Обновлено вчера в 08:42
Технологии

«Яндекс» запустит сеть облачных ресторанов

«Яндекс» запустит сеть облачных ресторанов ― совместный проект компании и ресторанов-партнеров.
Обновлено в 06:38
Общество

Госдума обнулила ставку НДС на региональные авиаперевозки

Госдума установила на бессрочной основе нулевую ставку НДС для рейсов, которые совершаются в обход Москвы и Московской области.
Обновлено в 07:48
Политика

Проверенные старые кадры: Зеленский оставил на должности чиновника времен Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом № 321 от 23 мая переназначил уполномоченным по правам людей с инвалидностью Валерия Сушкевича, получившего свой пост при пятом президенте страны Петре Порошенко Также Зеленский переназначил Вадима Свириденко уполномоченным президента по вопросам реабилитации участников боевых действий.
Обновлено в 07:17
Авто

Продажи новых автомобилей в Башкирии по итогам апреля выросли на 0,4%

Продажи новых легковых автомобилей в Башкирии по итогам апреля 2019 года выросли на 0,4%, до 5 510 машин.
Обновлено в 03:55
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Общество

Почти половина россиян выступила за равные права для геев

За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Общество

Соловьёв отказался от дуэли с журналистом

Обновлено в 07:13
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