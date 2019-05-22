Политика
Пушков: не осуществится «украинская мечта»Новостной фронт вчера в 15:04
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова заместителя главы администрации президента Украины Вадима Пристайко, который заявил, что Украина не выживет без помощи НАТО и Евросоюза. Своим мнением сенатор поделился в личном микро-блоге в Twitter.
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Политика
В МИД ответили на заявления США о поведении России в Арктике
Москва считает абсурдными и необоснованными обвинения США в "агрессивном" поведении России в Арктике, заявил РИА Новости старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Общество
Красноярский депутат предложил запретить Minecraft
Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft.
Обновлено в 06:54
Политика
ЦИК Украины объявил о начале с 24 мая кампании по выборам в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале кампании по досрочным выборам в Верховную раду с 24 мая.
Обновлено в 05:52
Футбол
Путин наградил Инфантино орденом Дружбы
Обновлено в 08:10
Политика
Газовая директива ЕС вступила в силу
Доработанная Газовая директива Евросоюза официально вступила в силу, заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
Обновлено в 06:58
Футбол
Стало известно, когда Гвардиола подпишет контракт с «Ювентусом»
Испанский наставник Хосеп Гвардиола, ныне тренирующий английский «Манчестер Сити», подпишет контракт с туринским «Ювентусом» 4 июня.
Обновлено в 07:44
Технологии
Технология компании NtechLab распознает лица, закрытые на 40%
Решение способно распознавать лица со значительным процентом перекрытия - до 40%: лежащий в его основе алгоритм FindFace распознает лица, частично скрытые медицинскими масками, платками и мотоциклетными шлемами, популярными в азиатском и арабском регионах.
Обновлено в 05:47
Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Кино
Фанаты «Росомахи» требуют отдать главную роль Дени Де Вито
Фанаты научно-фантастического фильма «Росомаха» требуют отдать роль перезагрузившегося Росомахи Дени Де Вито.
Обновлено в 03:40
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала фигуру в кожаном купальнике
Светлана Лобода обнародовала в аккаунте в соцсети Instagram фотографию, на которой она позирует в черном кожаном бюстье, подчеркивающем пышным бюст и мини-шортах, открывающих длинные стройные ноги.
Обновлено в 06:43
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Авто
На УАЗе сменился генеральный директор
На Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ) на должность генерального директора назначен Адиль Ширинов.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В квартире бывшего министра Абызова нашли наркотики
Обновлено в 07:01
Происшествия
В России в прошлом году погибли более 400 сотрудников МВД
"Всего в 2018 году был выплачен 1 миллиард 314,4 миллиона рублей", - добавил заместитель главы МВД РФ.
Обновлено в 08:05
Гаджеты
Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone
Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 06:29
Футбол
Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 08:23
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Обновлено в 06:10
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Культура
Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
По словам Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо.
Обновлено вчера в 08:42
Технологии
«Яндекс» запустит сеть облачных ресторанов
«Яндекс» запустит сеть облачных ресторанов ― совместный проект компании и ресторанов-партнеров.
Обновлено в 06:38
Общество
Госдума обнулила ставку НДС на региональные авиаперевозки
Госдума установила на бессрочной основе нулевую ставку НДС для рейсов, которые совершаются в обход Москвы и Московской области.
Обновлено в 07:48
Политика
Проверенные старые кадры: Зеленский оставил на должности чиновника времен Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом № 321 от 23 мая переназначил уполномоченным по правам людей с инвалидностью Валерия Сушкевича, получившего свой пост при пятом президенте страны Петре Порошенко Также Зеленский переназначил Вадима Свириденко уполномоченным президента по вопросам реабилитации участников боевых действий.
Обновлено в 07:17
Авто
Продажи новых автомобилей в Башкирии по итогам апреля выросли на 0,4%
Продажи новых легковых автомобилей в Башкирии по итогам апреля 2019 года выросли на 0,4%, до 5 510 машин.
Обновлено в 03:55
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Общество
Почти половина россиян выступила за равные права для геев
За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Общество
Соловьёв отказался от дуэли с журналистом
Обновлено в 07:13