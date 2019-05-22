Политика

Пушков: не осуществится «украинская мечта»Новостной фронт вчера в 15:04

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова заместителя главы администрации президента Украины Вадима Пристайко, который заявил, что Украина не выживет без помощи НАТО и Евросоюза. Своим мнением сенатор поделился в личном микро-блоге в Twitter.
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Пушков поставил крест на «украинской мечте»

Газета.Ruвчера в 23:22

Украине в ЕС «много не дадут», заявил Пушков

Народные новостивчера в 22:07

Пушков рассказал о провале «украинской мечты»

Известиявчера в 22:55

Пушков предрек крах «украинской мечты»

РИА Новостивчера в 21:27

Пушков предсказал крах «украинской мечты»

URA.Ruвчера в 23:19

Пушков: не осуществится «украинская мечта»

Новостной фронтвчера в 15:04

Пушков напомнил, что Украина всегда выживала за чей-то счет

ФАНвчера в 15:37
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Армия и оружие

Восемь украинских военных попали в плен к противнику в Донбассе

Обновлено вчера в 06:31
Авто

Автомобили Ravon начнут собирать в России

Обновлено вчера в 22:57
Энергетика

Нефтяникам посоветовали увеличить продажи топлива на внутренний рынок

Нефтяным компаниям советовали увеличить продажи топлива на внутренний рынок за счет снижения экспорта и роста производства нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

В Астрахани у экстремистов изъяли взрывчатку и коктейли Молотова

В ходе обыска кроме взрывчатки, зажигательных смесей и нацистской атрибутики следователи нашли инструкцию с формулами для создания компонентов взрывчатых веществ, патроны, военную экипировку, а также пневматическое оружие для проведения военно-тактических тренировок.
Обновлено в 03:00
Наука

Ученые выяснили, что усы препятствуют появлению рака

Обновлено в 02:39
Здоровье

Срок освидетельствования инвалидности паллиативным пациентам сократят

Период освидетельствования инвалидности для паллиативных пациентов будет сокращен в десять раз - с 30 до трех дней.
Обновлено вчера в 12:04
Общество

В России под угрозой исчезновения находятся шесть видов животных

Обновлено в 00:11
Политика

В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР

Обновлено вчера в 17:34
Происшествия

Названа возможная причина аварии с автобусом в Италии

Глава дорожной полиции Тосканы Паоло Мария Помпонио назвал одну из возможных причин аварии, в результате которой, по данным департамента гражданской защиты Италии, один человек погиб и 10 пострадали.
Обновлено вчера в 09:06
Экономика

Пенсионный фонд РФ предлагают преобразовать в публичную компанию

Отмечается, что ранее идея преобразования ПФР в публично-правовую компанию уже обсуждалась в российском правительстве — ещё в декабре 2017 года.
Обновлено в 03:09
Спорт

Медведева заявила о желании начать заниматься йогой

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила своим подписчикам о том, что хочет начать заниматься йогой.
Обновлено в 02:59
Футбол

Вылетевший из премьер-лиги «Фулхэм» займется реконструкцией стадиона

"Фулхэм" на официальном сайте объявил о реконструкции стадиона "Крейвен Коттедж".
Обновлено в 00:42
Происшествия

Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей

Обновлено в 02:31
Экономика

Рост промышленного производства ускорился до двухлетнего максимума

Рост промышленности в апреле ускорился до 4,9% в годовом сопоставлении – с мартовских 1,2%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:13
Общество

Опубликованы снимки из удаленного Instаgrаm жены Зеленского

В Интернете обсуждают удаленные фотографии жены Зеленского. Елена Зеленская избавилась от старой страницы в Инстаграм.
Обновлено в 03:12
Здоровье

В Иркутской области выявили 59 ВИЧ-инфицированных

На акции "Стоп ВИЧ / СПИД", ставшей самой масштабной за три года проведения в Иркутской области, выявили 59 положительных результатов из 12 тысяч человек.
Обновлено в 03:10
Футбол

Как «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России

Московский "Локомотив" одержал минимальную победу над екатеринбургским "Уралом" в финале Олимп Кубка России и завоевал свой третий трофей за три года.
Обновлено вчера в 16:33
Общество

Количество овощей с нитратами в России выросло

Пресс-служба Роспортебнадзора проинформировала о том, что доля овощей с нитратами на территории России в прошлом году увеличилась.
Обновлено в 02:31
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Транспорт

Порог превышения скорости снизят в городах

Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 11:02
Культура

Бэнкси выставил свою работу на Венецианском биеннале

Уличный художник Бэнкси решил поучаствовать в Венецианском биеннале, на который его никто не пригласил.
Обновлено в 03:31
Хоккей

Сборная России сыграет с командой США в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Обновлено 21 мая в 16:29
Общество

Зиганшин пустил автомобили в Шарташский парк

Со вчерашнего дня все шлагбаумы, ограничивающие свободное передвижение автомобилей по дорогам общего использования, открыты, передает "Уралинформбюро".
Обновлено в 03:27
Политика

Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 15:05
Политика

Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Политика

Петиция за отставку Зеленского стремительно набирает голоса

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского опубликована на официальном сайте.
Обновлено в 03:12
Религия

Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМа о храме

Екатеринбургская епархия выразила недовольство результатами опроса ВЦИОМа о строительстве храма святой Екатерины.
Обновлено в 02:17
Кино

Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах

Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.
Обновлено 21 мая в 18:58
Происшествия

Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже

Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
Авто

Kia продемонстрировала интерьер нового кроссовера для России

В Сети появились первые официальные скетчи салона нового компактного паркетника от KIA, который выйдет на рынок до конца текущего года.
Обновлено в 02:50
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