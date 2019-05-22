Политика

Пушков: не осуществится «украинская мечта»Новостной фронт вчера в 15:04

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова заместителя главы администрации президента Украины Вадима Пристайко, который заявил, что Украина не выживет без помощи НАТО и Евросоюза. Своим мнением сенатор поделился в личном микро-блоге в Twitter.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Пушков предрек крушение украинской мечты жить за чужой счет

Телеканал 360°00:34

Пушков: не осуществится «украинская мечта»

Новостной фронтвчера в 15:04

Пушков предсказал крах «украинской мечты»

URA.Ruвчера в 23:19

Пушков предрек крах «украинской мечты»

РИА Новостивчера в 21:27

Украине в ЕС «много не дадут», заявил Пушков

Народные новостивчера в 22:07

Пушков поставил крест на «украинской мечте»

Газета.Ruвчера в 23:22

Пушков напомнил, что Украина всегда выживала за чей-то счет

ФАНвчера в 15:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 05:23, Ашберн
Культура

Бэнкси выставил свою работу на Венецианском биеннале

Обновлено в 03:31
Музыка

Розенбаум выпустит новый альбом

Обновлено в 03:05
Происшествия

Водителя автобуса, попавшего в ДТП в Тоскане, арестовали

Водитель туристического автобуса, попавшего в среду в ДТП в Тоскане, арестован, заявили РИА Новости в прокуратуре города Сиена.
Обновлено в 04:16
Футбол

Сборная России назвала окончательную заявку на матчи с Сан-Марино и Кипром

Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 05:10
Экономика

Набиуллина рассказала об уровне инфляции в России

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что сейчас уровень инфляции в России составляет 5,1% в годовом выражении.
Обновлено в 04:43
Общество

В Петербурге уличные фонари могут стать базовыми станциями сети 5G

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский поручил городскому предприятию «Ленсвет», отвечающему за уличное освещение, рассмотреть возможность заключения договоров размещения на опорах уличного освещения мобильных передатчиков сетей пятого поколения, сообщили 23 мая в Смольном.
Обновлено в 04:21
Происшествия

Суд вынес приговоры виновникам пожара в казанском ТЦ «Адмирал»

Обновлено в 05:03
Происшествия

У оборонного завода в Подмосковье возник пожар

Обновлено в 04:38
Кино

Адриана Лима, Татьяна Навка и другие на премьере фильма "Боже мой!" в Каннах

Обновлено в 04:30
Общество

Forbes обнародовал рейтинг самых богатых наследников в России

В рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров, составленный журналом Forbes, вошли 48 представителей второго поколения.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Священник Троице-Серигевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
Обновлено в 04:34
Авто

АвтоВАЗ готовит 1,8-литровый мотор с безвтыковыми поршнями

Напомним, что с середины лета 2018 года «АвтоВАЗ» начал комплектовать 1,6-литровые двигатели «безвтыковыми» поршнями, которые исключают возможность удара клапана в поршень, например, при обрыве ремня ГРМ.
Обновлено вчера в 03:58
Экономика

«Ъ» рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий

До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров.
Обновлено в 02:06
Политика

Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Политика

Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией

Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.
Обновлено вчера в 21:55
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Кино

Директор HBO рассказал о продолжении «Игры престолов»

Программный директор HBO Кейси Блойс заявил, что канал не передаст "Игру престолов" кому-либо для сиквела или спин-оффа.
Обновлено вчера в 19:13
Общество

Почти половина россиян выступила за равные права для геев

Какие социальные группы наиболее толерантны Почти 40% россиян нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении.
Обновлено в 00:00
Религия

В Екатеринбурге выберут место для храма персональным голосованием

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предлагает провести голосование по вопросу выбора площадки для строительства храма Святой Екатерины, установив три места для голосования в разных точках города, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:45
Происшествия

В Хакасии мужчина пытался задушить ребенка в детском саду

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, сообщение о нападении неизвестного на 7-летнюю девочку на территории детского сада на проспекте Космонавтов в Черногорске поступило следователям 22 мая.
Обновлено в 04:59
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Политика

Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»

Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 15:05
Шоу-бизнес

Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Экономика

Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено в 04:48
Гаджеты

Эксперты рассказали, чем опасна подзарядка телефона в аэропорту

Эксперты предупредили путешественников об опасности использования USB-портов для зарядки своих мобильных устройств в аэропортах.
Обновлено в 05:07
Политика

В ЕС начинаются выборы в Европарламент

В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшее процесс своего выхода из ЕС.
Обновлено вчера в 20:59
Политика

Тереза Мэй может объявить об отставке 24 мая

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовится уйти в отставку. О таком решении она может объявить уже завтра.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак впервые рассказала о своей жизни после развода

Ани Лорак во время организованной премии под названием «Topical Style Awards 2019» впервые после развода с Муратом Налчаджиоглу рассказала о своей жизни.
Обновлено в 04:22
Авто

Kia показала салон нового компактного кроссовера

Корейский автопроизводитель Kia представил изображение интерьера своего нового компактного кроссовера.
Обновлено в 04:47
Политика

В США выпустили монету о союзниках во Второй мировой войне без СССР

Обновлено вчера в 17:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное