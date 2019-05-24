Политика
Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визеРИА Новости вчера в 22:18
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд. О том, что Нуланд не дали российскую визу, ранее рассказали РИА Новости в МИД.
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Не далее, как в мае она выступала в конгрессе США за дальнейшее ужесточение санкций. Таким образом, закономерно, что она попала под ответные российские меры. А чего она ожидала?
— Алексей Пушков, российский общественный деятельRambler News Service 00:16
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Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
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Происшествия
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Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
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Армия и оружие
Сирийские боевики захватили военную базу
Обновлено вчера в 18:23
Шоу-бизнес
Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
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В Пермском крае загорелся магистральный газопровод
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Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX
Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
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Происшествия
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Самолет, выполняющий рейс Курган - Москва, задержан в аэропорту вылета из-за технических неполадок.
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Происшествия
«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой в московском метро
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей
Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам.
Обновлено в 00:10
Происшествия
В США казнили серийного убийцу и насильника
В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Зеленский намерен искоренить советские стандарты в украинской армии
Обновлено вчера в 06:57
Политика
Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией
Ранее в Киеве заявили, что Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров с Россией.
Обновлено в 02:27
Политика
Путин в Кремле вручил госнаграды Матвиенко и Цискаридзе
Сегодня, 23 мая, Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды выдающимся российским деятелям и иностранным гражданам.
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия
«Руслайн» заплатит штраф за голодных пассажиров в Кольцово
Авиакомпания «Руслайн», которая забыла о пассажирах задержанных рейсов, заплатит штраф в 20 тысяч рублей.
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Кино
Коммунисты России требуют переснять восьмой сезон «Игры престолов»
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия
Российский выпускник напал на депутата во время последнего звонка
Выпускник школы поселка Юрино в республике Марий Эл напал на депутата от «Единой России» Екатерину Вахитову, когда она выступала на последнем звонке.
Обновлено вчера в 22:53
Экономика
В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами обмена валют
Сегодня, 24 мая, в России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами обмена валют.
Обновлено в 01:44
Общество
Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста
Обновлено вчера в 05:26
Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Технологии
Mastercard хочет выдавать наличные в банкоматах по смартфону
Пресс-служба Mastercard подтвердила РБК, что компания активно развивает бесконтактную технологию, в том числе и для снятия наличных на банкоматах, на территории РФ.
Обновлено в 02:21
Культура
Актер Том Хэнкс остался без пива из-за отсутствия паспорта
Американский актер Том Хэнкс остался на кантри-фестивале Stagecoach без пива.
Обновлено вчера в 22:19
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено 22 мая в 14:14
Общество
Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства
Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.
Обновлено вчера в 15:21
Авто
Состоялась мировая премьера нового кросс-купе Renault Arkana
Как передает журналист издания speedme.ru, находящийся на специальном мероприятии, сегодня в 15-00 в самом сердце столицы – парке «Зарядье», французская марка Renault официально презентовала свою новую модель купеобразный кроссовер Arkana, которая является одной из самых ожидаемых новинок на российском рынке.
Обновлено вчера в 08:06
Происшествия
Из-за неполадок летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться
Сбой в системе предупреждения опасного сближения вынудил пассажирский Superjet экстренно снизиться над Уралом, после чего полет продолжился на минимальной высоте.
Обновлено в 02:17
Наука
Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии
Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено вчера в 21:04
Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено вчера в 16:27