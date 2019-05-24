Политика
Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визеРИА Новости вчера в 22:18
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд. О том, что Нуланд не дали российскую визу, ранее рассказали РИА Новости в МИД.
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Не далее, как в мае она выступала в конгрессе США за дальнейшее ужесточение санкций. Таким образом, закономерно, что она попала под ответные российские меры. А чего она ожидала?
— Алексей Пушков, российский общественный деятельRambler News Service 00:16
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Общество
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В Пермском крае загорелся магистральный газопровод
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Общество
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Американские СМИ назвали причины провала советской лунной программы
Факторы, из-за которых, как считают в США, была провалена советская лунная программа, были перечислены в статье, опубликованной в журнале Air & Space.
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Обновлено вчера в 21:29
Общество
Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
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Кино
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Экономика
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Обновлено вчера в 10:12
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Глава администрации президента Украины допустил возможность переговоров с Россией
Для разрешения конфликта в Донбассе необходимо начать переговоры с Россией, считает глава администрации президента Украины Андрей Богдан.
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Общество
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Наука
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Аппарат МРТ установят по распоряжению Осипова в онкологическом центре Читы
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Авто
«Автодилер года-2019» — скоро будет назван победитель
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