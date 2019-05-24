Политика

Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визеРИА Новости вчера в 22:18

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд. О том, что Нуланд не дали российскую визу, ранее рассказали РИА Новости в МИД.
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Алексей Пушков
Не далее, как в мае она выступала в конгрессе США за дальнейшее ужесточение санкций. Таким образом, закономерно, что она попала под ответные российские меры. А чего она ожидала?
— Алексей Пушков, российский общественный деятельRambler News Service 00:16

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Американский дипломат
Американский дипломат и политик, официальный представитель Государственного департамента США в 2011-2013 гг. Затем - помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии.
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