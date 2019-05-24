Политика

Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визеРоссийская газета 00:30

Отказ в выдаче российской визы Пушков счел закономерным, подчеркнув, что Нуланд попала под ответные российские меры. Напомним, Нуланд не смогла посетить Москву, так как она находится в "черном списке", который был составлен МИД РФ в ответ на американские персональные санкции.
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Алексей Пушков
Не далее, как в мае она выступала в конгрессе США за дальнейшее ужесточение санкций. Таким образом, закономерно, что она попала под ответные российские меры. А чего она ожидала?
— Алексей Пушков, российский общественный деятельRambler News Service 00:16

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Пушков прокомментировал отказ Нуланд в российской визе

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Американский дипломат и политик, официальный представитель Государственного департамента США в 2011-2013 гг. Затем - помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии.
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