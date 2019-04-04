Армия и оружие
Пушков назвал угрозы США исключить Турцию из НАТО пустыми словамиИзвестия вчера в 18:48
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова американского вице-президента Майка Пенса, который предложил Анкаре выбрать между членством в НАТО и закупкой российских С-400.
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Турция должна выбрать. Хочет ли она оставаться критически важным партнёром в самом успешном военном альянсе в истории или же хочет рисковать безопасностью этого партнёрства, принимая такие безрассудные решения, которые подрывают наш альянс.
— Майк Пенс, американский политикПарламентская газета вчера в 15:00
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Общество
В Польше появится самый глубокий в мире бассейн
Обновлено вчера в 18:50
Космос
Ученые нашли источник мощнейших вспышек во Вселенной
Японские ученые отмечают, на данном этапе наука не может понять природу подобных явлений, поэтому ими была предпринята попытка описать сам процесс, а не его причины.
Обновлено в 01:06
Авто
Обновленный Volvo XC90 подорожал в России
XC90 D5 AWD Momentum Дизельный 235 4 379 000 +50 000 XC90 T5 AWD Momentum Бензиновый 249 3 955 000 +36 000 XC90 T6 AWD Inscription Бензиновый 320 4 900 000 +361 000 XC90 T8 AWD Inscription (7 мест) Гибридный 407 5 993 000 +364 000 XC90 T8 AWD R-Design (7 мест) Гибридный 407 6 191 000 После обновления Volvo XC90 получил систему рекуперации энергии KERS.
Обновлено вчера в 07:38
Теннис
Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Монтерее
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Опубликованы фото с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
Обновлено вчера в 18:08
Экономика
РБК составил рейтинг самых популярных в России франшиз
Место франшизы в рейтинге определяется количеством заключенных в 2018 году договоров.
Обновлено в 00:01
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали мэра Евпатории
Мэра Евпатории Андрея Филонова 3 апреля задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.
Обновлено вчера в 11:48
Космос
Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры
Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено вчера в 09:25
Авто
Компания McLaren анонсировала выход нового суперкара Grand Tourer
Первый раз о новом Gran Tourer сообщил в марте на Женевском автосалоне Майк Флевитт.
Обновлено вчера в 10:52
Спорт
Алина Загитова попала в рейтинг журнала Forbes
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты
Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Обновлено вчера в 16:46
Армия и оружие
В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180
Обновлено вчера в 17:05
Кино
Тело актера Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию
Тело российского актера Алексея Булдакова, скончавшегося 3 апреля 2019 года в Улан-Баторе отправили из Монголии в Россию.
Обновлено в 00:32
Политика
В Госдуме оценили ущерб от нахождения Крыма в составе Украины
Ущерб, нанесенный Крыму от нахождения в составе Украины, превышает 1,5 триллиона рублей, заявил депутат Госдумы от полуострова Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Песков рассказал о готовящейся встрече Путина с президентом Эстонии
Глава отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер во вторник сообщила ТАСС, что Кальюлайд рассчитывает встретиться с российским лидером во время ее рабочего визита в Москву 18 апреля, уточнив, что официальный запрос на встречу был направлен в Кремль.
Обновлено вчера в 05:18
Космос
Спутник системы ГЛОНАСС вывели на техобслуживание
Космический аппарат был запущен 24 марта 2014 года, в апреле его уже ввели в систему ГЛОНАСС.
Обновлено 01 апреля в 02:35
Происшествия
Названа возможная причина крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии
Причиной крушения самолета Boeing 737 MAX 8, разбившегося в Эфиопии, могло стать столкновение с птицей или другим объектом.
Обновлено в 01:26
Здоровье
Женщина «превратилась в зомби» из-за крема для кожи
Доктора заключили, что у 45-летней женщины экзема и прописали гормональные кремы.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Пушков указал Польше на её место в мире
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал постоянные заявления польских военных о опасности российской агрессии.
Обновлено в 01:56
Технологии
У любителей интернет-шопинга воруют деньги, используя специальные коды
Любители интернет-шопинга вводят на сайтах свои данные, чтобы совершить покупки.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
В Министерстве здравоохранения Якутии проходят обыски
Обыски проводятся в здании Министерства здравоохранения Якутии и квартире одного из заместителей министра, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
В Венесуэле объявили о начале уголовного процесса над Хуаном Гуайдо
В Венесуэле объявили о начале уголовного процесса над лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, который в январе этого года провозгласил себя временным президентом страны.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Пожар на комбинате «Красная нить» в Санкт-Петербурге ликвидирован
В главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу заявили, что открытое горение на территории завода «Красная нить» удалось ликвидировать.
Обновлено вчера в 15:24
Футбол
Ахмедов: «Я не переходил в „Анжи“ из-за денег»
Полузащитник Одил Ахмедов, ныне выступающий за "Шанхай СИПГ" из Китая, рассказал о времени, проведённом в "Анжи".
Обновлено в 02:29
Общество
Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов
Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
Обновлено в 02:25
Общество
Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля
Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено вчера в 15:30
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50