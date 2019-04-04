Пушков назвал угрозы США исключить Турцию из НАТО пустыми словамиИзвестия вчера в 18:48

Турция должна выбрать. Хочет ли она оставаться критически важным партнёром в самом успешном военном альянсе в истории или же хочет рисковать безопасностью этого партнёрства, принимая такие безрассудные решения, которые подрывают наш альянс.

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова американского вице-президента Майка Пенса, который предложил Анкаре выбрать между членством в НАТО и закупкой российских С-400.

Политика Конституционный суд счел законным повышение пенсионного возраста Парламентарии утверждали, что закон необоснованно вводит нормы о повышении пенсионного возраста, «что ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости», говорится в определении суда.

Политика Выборы президента Абхазии назначили на 21 июля Народное собрание (парламент) Абхазии назначило дату проведения выборов президента республики на 21 июля.

Космос Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.

Кино Тело Булдакова доставили из Монголии в Россию В Москву доставили тело народного артиста России Алексея Булдакова, который скончался накануне в Монголии.

Политика Генсек Совета Европы выразил надежду на решение «российского вопроса» Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд выразил надежду на решение «российского вопроса», чтобы РФ осталась в организации после июня 2019 года.

Политика Команда Зеленского заявила о блокировке рекламного аккаунта в Google Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявила о блокировке своего рекламного аккаунта в Google.

Происшествия В Белгороде задержали сотрудницу налоговой за взятку в 2,75 млн рублей 35-летняя женщина получила крупную сумму денег от директора частной компании. Оперативники насчитали 2 миллиона 750 тысяч рублей.

Политика В России разработают программу по увековечению памяти героев войн В РФ в ближайшее время будет разработана программа по увековечиванию памяти героев войн, заявил президент РФ Владимир Путин.

Экономика Медведев заявил об упрощении системы госзакупок На заседании кабмина в четверг, 4 апреля, рассматривался проект, который усовершенствовал бы законодательство о контрактной системе в сфере госзакупок.

Экономика Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных.

Происшествия В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом и фурой погибли шесть человек В Подмосковье столкнулись фура и микроавтобус. Жертвами ДТП стали шесть человек. Авария случилась в 5:15 на трассе М-4 «Дон».

Политика Представитель Норкина назвал причину плохого самочувствия телеведущего Причиной плохого самочувствия телеведущего Андрея Норкина стало переутомление от большой нагрузки.

Происшествия Самолет из Москвы в Гавану экстренно сел в Осло Самолет авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в столицу Кубы Гавану, совершил экстренную посадку в Осло.

Политика Зеленский рассказал о способах возвращения Донбасса Кандидат в президенты охарактеризовал ситуацию на Донбассе как «у нас отжали территорию», сообщает ТАСС.

Политика Опубликованы снимки с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы» В сети появилось фото с места гибель украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма».

Авто Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.

Происшествия На западе Москвы в «Океании» треснул аквариум Течь воды образовалась в четверг днем в аквариуме в торгово-развлекательном центре "Океания" на западе Москвы, инцидент не угрожает людям, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Общество Каждый пятый россиянин захотел эмигрировать Самой инициативной группой оказалась молодежь в возрасте от 15 до 29 лет. Из них эмигрировать захотели 44 процента.

Общество Галицкий назвал три основные причины продажи «Магнита» Предприниматель Сергей Галицкий рассказал, что к продаже основанной им розничной сети «Магнит» его подтолкнули три основные причины: постоянное психологическое напряжение, возраст и усиление государственного регулирования.

Единоборства Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры В 2016 году Макгрегор уже делал подобный пиар-ход для привлечения внимания: он объявил о завершении карьеры, когда вел переговоры о повторной встрече с бойцом UFC Нейтом Диасом.

Армия и оружие В МИД России прокомментировали слова генсека НАТО о Гитлере и Сталине В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую организацию «Исламское государство»*.

Интернет Wi-Fi на смартфонах Xiaomi оказался небезопасным Как пишет "Коммерсант", компания Check Point выявила уязвимость в приложении Guard Provider, установленном на смартфонах Xiaomi.