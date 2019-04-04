Армия и оружие

Пушков назвал угрозы США исключить Турцию из НАТО пустыми словамиИзвестия вчера в 18:48

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова американского вице-президента Майка Пенса, который предложил Анкаре выбрать между членством в НАТО и закупкой российских С-400.
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Майк Пенс
Турция должна выбрать. Хочет ли она оставаться критически важным партнёром в самом успешном военном альянсе в истории или же хочет рисковать безопасностью этого партнёрства, принимая такие безрассудные решения, которые подрывают наш альянс.
— Майк Пенс, американский политикПарламентская газета вчера в 15:00

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