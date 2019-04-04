Армия и оружие
Пушков назвал угрозы США исключить Турцию из НАТО пустыми словамиИзвестия вчера в 18:48
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова американского вице-президента Майка Пенса, который предложил Анкаре выбрать между членством в НАТО и закупкой российских С-400.
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Турция должна выбрать. Хочет ли она оставаться критически важным партнёром в самом успешном военном альянсе в истории или же хочет рисковать безопасностью этого партнёрства, принимая такие безрассудные решения, которые подрывают наш альянс.
— Майк Пенс, американский политикПарламентская газета вчера в 15:00
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Общество
Кусто прилетел спасать белух из «китовой тюрьмы»
Обновлено в 05:14
Политика
Конституционный суд счел законным повышение пенсионного возраста
Парламентарии утверждали, что закон необоснованно вводит нормы о повышении пенсионного возраста, «что ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости», говорится в определении суда.
Обновлено вчера в 17:46
Политика
Выборы президента Абхазии назначили на 21 июля
Народное собрание (парламент) Абхазии назначило дату проведения выборов президента республики на 21 июля.
Обновлено в 05:15
Космос
Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура
В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Кино
Тело Булдакова доставили из Монголии в Россию
В Москву доставили тело народного артиста России Алексея Булдакова, который скончался накануне в Монголии.
Обновлено в 06:37
Политика
Генсек Совета Европы выразил надежду на решение «российского вопроса»
Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд выразил надежду на решение «российского вопроса», чтобы РФ осталась в организации после июня 2019 года.
Обновлено в 06:57
Политика
Команда Зеленского заявила о блокировке рекламного аккаунта в Google
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявила о блокировке своего рекламного аккаунта в Google.
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Белгороде задержали сотрудницу налоговой за взятку в 2,75 млн рублей
35-летняя женщина получила крупную сумму денег от директора частной компании. Оперативники насчитали 2 миллиона 750 тысяч рублей.
Обновлено в 05:43
Транспорт
Участок Сокольнической линии метро открылся досрочно
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Дана Борисова оказалась в компании пьяных мужиков
Обновлено в 07:08
Политика
В России разработают программу по увековечению памяти героев войн
В РФ в ближайшее время будет разработана программа по увековечиванию памяти героев войн, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 07:00
Экономика
Медведев заявил об упрощении системы госзакупок
На заседании кабмина в четверг, 4 апреля, рассматривался проект, который усовершенствовал бы законодательство о контрактной системе в сфере госзакупок.
Обновлено в 06:14
Экономика
Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам
Главной причиной невыплаты долгов по кредитам оказались финансовые затруднения, на них сослались 47 процентов опрошенных.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом и фурой погибли шесть человек
В Подмосковье столкнулись фура и микроавтобус. Жертвами ДТП стали шесть человек. Авария случилась в 5:15 на трассе М-4 «Дон».
Обновлено в 01:21
Политика
Представитель Норкина назвал причину плохого самочувствия телеведущего
Причиной плохого самочувствия телеведущего Андрея Норкина стало переутомление от большой нагрузки.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Самолет из Москвы в Гавану экстренно сел в Осло
Самолет авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в столицу Кубы Гавану, совершил экстренную посадку в Осло.
Обновлено в 06:02
Политика
Зеленский рассказал о способах возвращения Донбасса
Кандидат в президенты охарактеризовал ситуацию на Донбассе как «у нас отжали территорию», сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:35
Политика
Опубликованы снимки с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
В сети появилось фото с места гибель украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма».
Обновлено вчера в 15:35
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.
Обновлено в 05:01
Происшествия
На западе Москвы в «Океании» треснул аквариум
Течь воды образовалась в четверг днем в аквариуме в торгово-развлекательном центре "Океания" на западе Москвы, инцидент не угрожает людям, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:50
Общество
Каждый пятый россиянин захотел эмигрировать
Самой инициативной группой оказалась молодежь в возрасте от 15 до 29 лет. Из них эмигрировать захотели 44 процента.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В Санкт-Петербурге коллектора задержали за избиение должника
В Санкт-Петербурге задержали коллектора, подозреваемого в избиении должника.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Возлюбленная Петросяна станет судьей
Обновлено вчера в 14:17
Политика
Япония выразила протест из-за стрельб России на Курилах
Обновлено в 04:33
Общество
Галицкий назвал три основные причины продажи «Магнита»
Предприниматель Сергей Галицкий рассказал, что к продаже основанной им розничной сети «Магнит» его подтолкнули три основные причины: постоянное психологическое напряжение, возраст и усиление государственного регулирования.
Обновлено в 04:39
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры
В 2016 году Макгрегор уже делал подобный пиар-ход для привлечения внимания: он объявил о завершении карьеры, когда вел переговоры о повторной встрече с бойцом UFC Нейтом Диасом.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
В МИД России прокомментировали слова генсека НАТО о Гитлере и Сталине
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую организацию «Исламское государство»*.
Обновлено в 05:23
Интернет
Wi-Fi на смартфонах Xiaomi оказался небезопасным
Как пишет "Коммерсант", компания Check Point выявила уязвимость в приложении Guard Provider, установленном на смартфонах Xiaomi.
Обновлено вчера в 20:35
Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектов
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16