Политика

Пушков назвал призыв Зеленского есть шаурму юмористическим концертомИзвестия 16:09

Российский сенатор Алексей Пушков 29 мая прокомментировал призыв украинского президента Владимира Зеленского есть шаурму, который он адресовал политикам с напряженным рабочим графиком.
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Алексей Пушков
Совет Зеленского политикам есть шаурму звучит, конечно, занятно, словно прямо с юмористического концерта, но ни к чему не приближает Украину. Сплясать на сцене, съесть шаурму, понятное дело, веселее, чем разбираться с долгами или Донбассом. Но на этом президентство не выстроить.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельСвободная Пресса 21:22

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