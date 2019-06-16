Пушков назвал показательным видео с бегущим через фонтан ЗеленскимЭкономика сегодня 07:09

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал видео с бегущим через фонтан в Мариуполе президентом Украины Владимиром Зеленским и отметил, что оно показывает неспособность главы государства решать насущные проблемы.

Пушков назвал показательным видео с бегущим через фонтан Зеленским

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