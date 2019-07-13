Политика
Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаемРИА Новости 04:34
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
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Как он отметил на своей странице в Twitter, участники данного мероприятия, несмотря на его тематику, не поднимали вопрос нападений на украинские СМИ и журналистов.RT на русском06:17
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:43, Вашингтон
Политика
Зеленский посетил границу с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.
Обновлено в 12:18
Автоспорт
Боттас победил в квалификации Гран-при Великобритании
Финский гонщик Вальттери Боттас из команды "Мерседес" выиграл квалификацию десятого этапа чемпионата мира по автоспорту в классе машин "Формула-1" — Гран-при Великобритании, который проходит на трассе автодрома в Сильверстоуне.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая рассказала об эволюции отношений с супругом
Юлии Высоцкой отлично известно как много приходится работать над долгими отношениями.
Обновлено в 10:40
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Автоспорт
Даниил Квят: «Машина была не в том рабочем окне»
Обновлено в 12:19
Происшествия
Власти окажут помощь россиянам, пострадавшим в ДТП в Абхазии
Тверские власти следят за состоянием двух местных жительниц и ребенка, которые пострадали в ДТП в Гагре, им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе и по возвращении домой, сообщило правительство региона.
Обновлено в 09:51
Общество
Выборы в Мосгордуму: согласованы митинги 20 и 21 июля
Правительство Москвы согласовало проведение в выходные 20 и 21 июля двух митингов на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 10:36
Игры
Возможно, Luigi’s Mansion 3 выйдет в октябре
Официальная информация пока гласит, что Luigi's Mansion 3 выйдет в 2019 году только для Switch.
Обновлено в 04:11
Политика
От СБУ потребовали арестовать Медведчука
Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Журналист Рашид Майсигов задержан в Ингушетии
Правоохранители задержали и вывезли в неизвестном направлении оппозиционного журналиста Рашида Майсигова.
Обновлено в 00:50
Общество
Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год
Правительство России утвердило постановление о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено в 12:30
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 10:59
Общество
Южный циклон принесет в Москву ливни и потепление
По данным синоптиков, с середины будущей недели в столицу придет южный циклон, сформировавшийся над Черным морем.
Обновлено в 06:47
Футбол
Зидан покинул сборы «Реала» из-за смерти брата
Стала известна причина, по которой главный тренер "Реала" Зинедин Зидан покинул сборы клуба.
Обновлено в 12:04
Экономика
Государство поможет семьям с низким доходом
Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.
Обновлено в 06:18
Экономика
Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода
Траты россиян на продукты питания во втором квартале 2019 года составили 38,9 процента — это на 0,7 процента больше, чем годом ранее.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие
В России разрабатывают новую версию истребителя Су-30СМ
Опытно-конструкторское бюро Сухого приступило к разработке новейшей модификации многоцелевого истребителя Су-30СМ под шифром Су-30СМД.
Обновлено в 05:07
Футбол
«Урал» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Обновлено в 11:37
Общество
В Египте уникальную «ломаную» пирамиду открыли для туристов
Одна из древнейших в Египте "ломаная" пирамида фараона Снофру впервые открыта в субботу для посещения после реставрации и работ по благоустройству, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Дзержинске потушили пожар на территории завода
Сообщение о пожаре в отдельно стоящем ангаре на территории недействующего завода химического оборудования "Заря" на улице Лермонтова, 20 в Дзержинске поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в субботу в 11.10, горела макулатура внутри металлического ангара.
Обновлено в 10:38
Происшествия
Российский самолет задержали на Кипре из-за угрозы взрыва
Российские туристы из Петербурга не смогли улететь из международного аэропорта Ларнака в аэропорт Пулково из-за угрозы взрыва на борту самолета.
Обновлено в 10:46
Политика
Лайшеву и Милову отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму
Окружная избирательная комиссия по 35 округу отказала в регистрации кандидатам в депутаты Мосгордумы члену регионального штаба ОНФ в Москве, гендиректору Центра спорта и образования "Самбо-70", заслуженному тренеру России Ренату Лайшеву, Владимиру Милову и еще троим кандидатам, следует из текста решения окружного избиркома, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
В Турцию прибыл самолет с новой партией компонентов С-400
Российский самолет с новой партией компонентов для зенитно-ракетных комплексов С-400 приземлился на турецкой авиабазе Мюртед, сообщает телеканал NTV.
Обновлено в 03:37
Кино
Борис Клюев отмечает 75-летний юбилей
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина поделилась фото с Кипра
Фото выложены на страничке Бабкиной в Instagram.
Обновлено в 04:06
Авто
Новый лидар Luminar позволит серьёзно удешевить системы автопилотирования
Компания Luminar намерена вывести на коммерческий рынок лидар нового поколения, предназначенный для использования в автомобильных системах автопилотирования.
Обновлено в 10:32