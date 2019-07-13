с чего всё началось

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.

Политика Зеленский посетил границу с Крымом Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.

Автоспорт Боттас победил в квалификации Гран-при Великобритании Финский гонщик Вальттери Боттас из команды "Мерседес" выиграл квалификацию десятого этапа чемпионата мира по автоспорту в классе машин "Формула-1" — Гран-при Великобритании, который проходит на трассе автодрома в Сильверстоуне.

Шоу-бизнес Юлия Высоцкая рассказала об эволюции отношений с супругом Юлии Высоцкой отлично известно как много приходится работать над долгими отношениями.

Политика Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.

Политика Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Теннис Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.

Происшествия Власти окажут помощь россиянам, пострадавшим в ДТП в Абхазии Тверские власти следят за состоянием двух местных жительниц и ребенка, которые пострадали в ДТП в Гагре, им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе и по возвращении домой, сообщило правительство региона.

Общество Выборы в Мосгордуму: согласованы митинги 20 и 21 июля Правительство Москвы согласовало проведение в выходные 20 и 21 июля двух митингов на проспекте Академика Сахарова.

Игры Возможно, Luigi’s Mansion 3 выйдет в октябре Официальная информация пока гласит, что Luigi's Mansion 3 выйдет в 2019 году только для Switch.

Политика От СБУ потребовали арестовать Медведчука Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

Происшествия Журналист Рашид Майсигов задержан в Ингушетии Правоохранители задержали и вывезли в неизвестном направлении оппозиционного журналиста Рашида Майсигова.

Общество Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год Правительство России утвердило постановление о переносе выходных дней в 2020 году.

Общество Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.

Общество Южный циклон принесет в Москву ливни и потепление По данным синоптиков, с середины будущей недели в столицу придет южный циклон, сформировавшийся над Черным морем.

Футбол Зидан покинул сборы «Реала» из-за смерти брата Стала известна причина, по которой главный тренер "Реала" Зинедин Зидан покинул сборы клуба.

Экономика Государство поможет семьям с низким доходом Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.

Экономика Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода Траты россиян на продукты питания во втором квартале 2019 года составили 38,9 процента — это на 0,7 процента больше, чем годом ранее.

Армия и оружие В России разрабатывают новую версию истребителя Су-30СМ Опытно-конструкторское бюро Сухого приступило к разработке новейшей модификации многоцелевого истребителя Су-30СМ под шифром Су-30СМД.

Общество В Египте уникальную «ломаную» пирамиду открыли для туристов Одна из древнейших в Египте "ломаная" пирамида фараона Снофру впервые открыта в субботу для посещения после реставрации и работ по благоустройству, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия В Дзержинске потушили пожар на территории завода Сообщение о пожаре в отдельно стоящем ангаре на территории недействующего завода химического оборудования "Заря" на улице Лермонтова, 20 в Дзержинске поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в субботу в 11.10, горела макулатура внутри металлического ангара.

Происшествия Российский самолет задержали на Кипре из-за угрозы взрыва Российские туристы из Петербурга не смогли улететь из международного аэропорта Ларнака в аэропорт Пулково из-за угрозы взрыва на борту самолета.

Политика Лайшеву и Милову отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму Окружная избирательная комиссия по 35 округу отказала в регистрации кандидатам в депутаты Мосгордумы члену регионального штаба ОНФ в Москве, гендиректору Центра спорта и образования "Самбо-70", заслуженному тренеру России Ренату Лайшеву, Владимиру Милову и еще троим кандидатам, следует из текста решения окружного избиркома, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Армия и оружие В Турцию прибыл самолет с новой партией компонентов С-400 Российский самолет с новой партией компонентов для зенитно-ракетных комплексов С-400 приземлился на турецкой авиабазе Мюртед, сообщает телеканал NTV.