Политика
Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаемРИА Новости 04:34
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.
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Как он отметил на своей странице в Twitter, участники данного мероприятия, несмотря на его тематику, не поднимали вопрос нападений на украинские СМИ и журналистов.RT на русском06:17
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:12, Вашингтон
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"На 112-м км трассы Р-240 Уфа - Оренбург водитель, управляя грузовой [машиной] Volvo с полуприцепом-цементовозом без груза, совершил наезд на стоящий у правого края дороги автомобиль УАЗ дорожной службы", - сообщили в ведомстве, отметив, что затем машина сбила пятерых дорожных рабочих.
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Дезинформацию об окружении Путина готовят США и Британия
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