с чего всё началось

Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.

Энергетика Законопроект о стабилизации цен на топливо повторно внесли в Госдуму Комитет по бюджету внес в Государственную думу законопроект о корректировке демпфирующего механизма (по которому правительство частично возмещает нефтяникам недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних), документ опубликован на сайте Госдумы.

Политика Дезинформацию об окружении Путина готовят США и Британия Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".

Технологии В работе «Билайна» произошел сбой По данным Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, мобильная связь не работает у 71%.

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Политика На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.

Политика Андрей Малахов попал в базу «Миротворца» Российский тележурналист Андрей Малахов попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», сообщает пресс-служба интернет-ресурса.

Шоу-бизнес Леди Гага переехала к Брэдли Куперу Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».

Политика Гендиректор «112 Украина» обратился к Зеленскому после обстрела Генеральный директор «112 Украина» Егор Бенкендорф обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому и силовым ведомствам Украины и попросил осудить нападение на здание телеканала.

Транспорт Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаков Московский городской суд отменил штраф, назначенный Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера.

Игры Возможно, Luigi’s Mansion 3 выйдет в октябре Официальная информация пока гласит, что Luigi's Mansion 3 выйдет в 2019 году только для Switch.

Происшествия Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.

Экология В Оренбургской области объявили штормовое и экстренное предупреждение 12 - 13 июля местами в Оренбуржье пройдет ливневый дождь.

Политика Ярош одобрил обстрел украинского телеканала Бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, заявивший о намерении участвовать в выборах в Раду, поддержал обстрел украинского телеканала "112 Украина" из гранатомета.

Происшествия Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки 6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.

Происшествия В Дзержинске локализовали пожар на складе бывшего завода «Заря» На территории бывшего завода "Заря", на площади 2400 кв. м загорелся склад с бумагой. В результате пожара обрушилась кровля ангара.

Наука Ученые получили фундаментальные данные о 90 соединениях серебра Учитывая, что соединения серебра широко применяются в разных сферах нашей жизни — с их помощью можно обеззараживать воду и раны, делать фотографии или заставить облака пролиться дождем в нужное время в нужном месте, полученные данные будут иметь большое значение для прикладного применения.

Политика Советники лидеров стран «нормандского формата» встретились в Париже Переговоры советников глав стран «нормандского формата» прошли в Париже, 13 июля сообщает в своем Telegram-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Политика Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.

Армия и оружие Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.

Футбол «Краснодар» подписал контракт с нападающим сборной Швеции «Краснодар» на своем сайте объявил о подписании контракта с форвардом сборной Швеции Маркусом Бергом. Соглашение рассчитано на один сезон.

Спорт Гимнастка Селезнева завоевала золото в многоборье на Универсиаде Россиянка Екатерина Селезнева победила в соревновании по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на Всемирной летней Универсиаде.

Космос Для коммерческих целей Китай разрабатывает новое поколение возвращаемых спутников По сообщению интернет-ресурс Xinhua, в Китае ведётся разработка нового поколения возвращаемых спутников.

Религия Мощи святых Петра и Февронии привезут в храм Христа Спасителя Мощи святых Петра и Февронии доставят из Мурома в Москву, в храм Христа Спасителя, сообщает пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.