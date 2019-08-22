Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления лидеров Франции и Германии по поводу возможного возвращения России в "Большую восьмерку". "Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", — написал он в твиттере.

Пушков назвал неправомерными условия для возвращения России в G8

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