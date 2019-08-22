Политика
Пушков назвал неправомерными условия для возвращения России в G8РИА Новости вчера в 23:37
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления лидеров Франции и Германии по поводу возможного возвращения России в "Большую восьмерку". "Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", — написал он в твиттере.
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Культура
Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле
Латвийская певица Лайма Вайкуле провела собственный фестиваль "Рандеву" в Юрмале в то время, когда "Новая волна" должна была вернуться в Латвию, тем самым показав, что "наш конкурс там не нужен", рассказал в интервью газете "Аргументы и факты" российский композитор Игорь Крутой.
Обновлено в 07:49
Политика
Захарова ответила Зеленскому на заявление о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который связал возможность участия России в G8 с вопросом о принадлежности Крыма.
Обновлено в 05:32
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
Обновлено в 02:43
Общество
В Китае постоянно игравший в смартфоне мальчик заработал косоглазие
Окулист посоветовал мальчику ограничить время, проводимое перед экраном смартфона на несколько месяцев.
Обновлено в 07:27
Кино
Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину
Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.
Обновлено в 07:32
Политика
Евросоюз выступил против возвращения России в G8, пишут СМИ
Евросоюз не поддерживает возвращение России в G7, пока не будут устранены причины, из-за которых она была исключена, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в структурах ЕС.
Обновлено в 05:45
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Общество
Новая книга Виктора Пелевина вышла в продажу
Новый роман Виктора Пелевина «Искусство легких касаний» выходит в продажу 22 августа.
Обновлено в 06:44
Политика
Путин поручил обеспечить жильем молодых ученых
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры, которые направлены на создание условий для обеспечения жильем молодых преподавателей вузов, имеющих ученую степень, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Авто
Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4
В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые станет отцом
В ноябре 2018-го Тарантино и Пик поженились, для 56-летнего режиссера этот брак стал первым.
Обновлено в 03:15
Транспорт
Станции закрытого участка московского метро откроют на три дня раньше
Станции Сокольнической линии московского метро, которые были закрыты из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), будут открыты 22 августа после 16:00, что на три дня раньше запланированной даты.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Калифорнии при взлете загорелся пассажирский самолет
В американском штате Калифорния на взлетно-посадочной полосе загорелся пассажирский самолет марки Cessna Citation.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
В Совфеде прокомментировали заявление немецкой делегации о Крыме
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление приехавшего в Крым главы немецкой делегации, члена общественной организации Druschba Global Дирка Нессениуса о ситуации на полуострове.
Обновлено в 07:38
Политика
Стали известны темы переговоров Путина и президента Финляндии
Президент России Владимир Путин проведет встречу со своим коллегой из Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 00:59
Наука
Инжиниринговый центр открылся в РХТУ им. Д.И. Менделеева
В Российском химико-технологическом университете состоялось открытие Менделеевского инжинирингового центра.
Обновлено в 06:58
Фигурное катание
Российский танцор ударил партнершу кулаком на ЧМ по танго в Аргентине
Российскую пару Кирилла Паршакова и Анны Гудыно дисквалифицировали на чемпионате мира по аргентинскому танго в Буэнос-Айресе, после того как танцор за кулисами на глазах у организаторов ударил свою партнершу кулаком.
Обновлено в 07:50
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Московским школьникам не запретят пользоваться мобильными телефонами
Московским школьникам не запретят пользоваться мобильными телефонами во время учебного процесса, рассказал журналистам заместитель руководителя столичного департамента образования и науки города Александр Молотков.
Обновлено в 05:25
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Футбол
Вратарь ЦСКА перешел в «СКА-Хабаровск»
Вратарь ЦСКА Георгий Кырнац покидает армейский клуб и продолжит карьеру в «СКА-Хабаровск». Об этом рассказал агент Алексей Сафонов.
Обновлено в 05:44
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину
Обновлено в 06:00
Политика
Китай усомнился в перспективах развития отношений с США
Руководство Китая сомневается в успешности построения взаимовыгодных торгово-экономических отношений с США.
Обновлено в 05:48
Футбол
Тамез отказался от перехода в «Спартак»
Хавбек «Ниццы» Адриан Тамез решил отказаться от перехода в московский «Спартак».
Обновлено в 05:41
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
«Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.
Обновлено в 06:37