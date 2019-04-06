Пушков назвал «атакой на мозг» новость о вторжении РФ в ЭстониюРоссийская газета 19:48

Россия не вторглась в Эстонию. И не вторгнется. А раз у России нет агрессивных планов, то их надо придумать. В этом и только в этом смысл информационной провокации на телеканале ZDF. Подыграть НАТО, демонизировать Россию. Атака на мозг - в духе нынешней информационной войны.

Пушков назвал "атакой на мозг" данное сообщение. Он подчеркнул, что Россия никогда не вторгалась и не вторгнется в Эстонию, а такие заявления являются попытка демонизировать РФ в духе нынешней информационной войны.

Пушков назвал «атакой на мозг» новость о вторжении РФ в Эстонию

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