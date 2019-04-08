Политика
Пушков назвал Фарион неизлечимой после слов о «рабах и оккупантах»РИА Новости 08:43
Сенатор Алексей Пушков назвал неизлечимой экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион. Ранее Фарион в ходе дискуссии по языковому вопросу назвала русскоязычных украинцев "рабами и оккупантами". Она также сочла население страны "слабой нацией", которая позволяет себя "унижать".
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У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты, и всё. Поэтому эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу. Все будет очень просто и легко, и с улыбкой на устах это надо делать.
— Ирина Фарион, украинский филологРидус 01:52
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