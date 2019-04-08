Политика

Пушков назвал Фарион неизлечимой после слов о «рабах и оккупантах»РИА Новости 08:43

Сенатор Алексей Пушков назвал неизлечимой экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион. Ранее Фарион в ходе дискуссии по языковому вопросу назвала русскоязычных украинцев "рабами и оккупантами". Она также сочла население страны "слабой нацией", которая позволяет себя "унижать".
Читать в источнике
Ирина Фарион
У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты, и всё. Поэтому эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу. Все будет очень просто и легко, и с улыбкой на устах это надо делать.
— Ирина Фарион, украинский филологРидус 01:52

Подробнее о событии

Пушков назвал Фарион неизлечимой после слов о «рабах и оккупантах»

Газета.Ru12:06

Пушков назвал Фарион неизлечимой после слов о «рабах и оккупантах»

РИА Новости08:43

Экс-депутат Рады назвала русскоязычных украинцев «рабами»

RT на русскомвчера в 20:15

В Крыму отреагировали на слова Фарион о русскоязычных украинцах

ФАН04:12

Пушков призвал вылечить экс-депутата Рады, назвавшую русскоязычных украинцев «рабами»

URA.Ru04:01

Экс-депутат Рады назвала русскоязычных украинцев «рабами»

Телеканал 360°вчера в 21:03

В Крыму ответили на слова Фарион о русскоязычных «рабах и оккупантах»

Известия04:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 17:38, Ашберн
Общество

Жители Архангельска вышли на протест против мусора из Москвы

В Архангельске проходит самый массовый — жители города вышли на улицы протестовать против строительства мусорного полигона в Шиесе, куда, по данным СМИ, будут свозить отходы из Москвы.
Обновлено вчера в 07:56
Экономика

Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено в 16:30
Происшествия

Часть Калининграда осталась без света

"Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.
Обновлено в 16:55
Футбол

Семак: врачей «Зенита» скоро допустят в СИЗО к Кокорину

Обновлено в 15:19
Происшествия

Готовивший наезд на прохожих сторонник ДАИШ задержан в США

В штате Мэриленд задержан мужчина, который готовился совершить наезд на прохожих в столице страны - Вашингтоне.
Обновлено в 17:27
Наука

Шимпанзе получают стресс при возникновении конкуренции

Исследование показывает, что открытая агрессия не была источником высокого уровня стресса у самцов в периоды повышенной конкуренции между мужчинами, но самцы были затронуты социальной неопределенностью, вызванной этими конкурентными периодами.
Обновлено 05 апреля в 12:43
Экономика

Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы

Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.
Обновлено в 12:02
Политика

Путин поговорил с Эрдоганом о реализации контракта по поставкам С-400

Обновлено в 12:47
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Полицейские в подмосковных Мытищах обнаружили в захламленной квартире одного из жилых домов четверых несовершеннолетних детей.
Обновлено в 16:35
Футбол

Защита Мамаева обжаловала продление ареста футболиста

Обновлено в 08:00
Происшествия

В Саратове на свалке нашли выброшенные медицинские карты

Обновлено в 13:30
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей

Обновлено вчера в 17:14
Энергетика

НОВАТЭК ответил на упрек о потере бюджетом ₽30 млрд из-за «Ямал СПГ»

Согласно оценкам компании, которые передал агентству источник, бюджет недополучил около 30 млрд руб. из-за вытеснения газом с «Ямал СПГ» объема российского трубопроводного газа ввиду освобождения проекта от НДПИ и экспортной пошлины.
Обновлено в 14:33
Политика

На Украине готовятся начать кампанию по деруссификации

Власти Украины намерены расширить кампанию по декоммунизации и переименовать все, что сохранило названия со времен Российской империи.
Обновлено в 12:12
Общество

Кирилла Серебренникова отпустили под подписку о невыезде

Обновлено в 05:03
Армия и оружие

Армия Хафтара атаковала аэропорт в Триполи

Самолёты Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара атаковали единственный действующий аэропорт Триполи, указывается в Twitter оперативного штаба правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес

Дочь Моники Беллуччи забрала у мамы контракт с Dolce & Gabbana

Съемки рекламной кампании (Дева представит новый аромат Dolce & Gabbana) прошли в живописном городке Равелло в минувшие выходные.
Обновлено в 12:27
Политика

Иран признал армию США террористической организацией

Обновлено в 12:42
Авто

Кроссовер-купе Haval F7x за 1 млн рублей выйдет на рынок 12 апреля

На рынок Haval F7x выйдет с двумя бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 литра, выдающими 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено в 15:10
Политика

Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Экономика

Число ИП впервые превысило количество компаний

В России начало снижаться количество компаний и расти число индивидуальных предприятий.
Обновлено в 05:30
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Политика

Путин выступит на пленарной сессии Арктического форума

Обновлено в 17:01
Финансы

Рубль немного вырос к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Доллар США и евро немного снижаются на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне продолжающей дорожать нефти.
Обновлено в 03:22
Общество

Число браков в России снизилось до минимума с начала века

Как пояснила РБК старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Рамиля Хасанова, сейчас браки заключаются среди малочисленных поколений, родившихся в 1990-е годы, поэтому не удивительно, что общий коэффициент брачности снижается и продолжит снижаться в ближайшие годы.
Обновлено в 16:29
Экономика

Российских автомобилистов ждут два новых налога

Опубликованная на этой неделе Минфином обновленная редакция проекта закона о внесении неналоговых платежей в бюджет предусматривает два сбора, которые будут включены в Налоговый кодекс.
Обновлено вчера в 07:23
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем

Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено в 11:27
Политика

Соловьев оценил слова Познера о национальной идее России

Телеведущего Владимира Соловьева не удивили соображения коллеги по цеху Владимира Познера о том, что у РФ пока нет национальной идеи, но россиян могла бы объединить правда.
Обновлено в 05:45
Футбол

«Челси» победил «Вест Хэм» в матче АПЛ

В рамках 33-го тура Английской премьер-лиги футболисты «Челси» выиграли у «Вест Хэм Юнайтед».
Обновлено в 16:51
Общество

В Калининграде мужчина нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами

Обновлено в 11:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ирина Фарион
Украинский филолог
Украинский филолог, политический и общественный деятель. Доктор филологических наук. Член Всеукраинского объединения «Свобода». В 2012-2014 годах - депутат Верховной Рады, была избрана от одномандатного избирательного округа № 116, председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета по вопросам науки и образования. На внеочередных парламентских выборах в октябре 2014 года в том же округе заняла лишь третье место и не прошла в парламент.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное