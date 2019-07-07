Политика

Пушков напомнил Великобритании о нарушениях свободы словаЭкономика сегодня 08:35

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на «истерику» Британии по поводу возвращения российской делегации в ПАСЕ и напомнил Лондону о его двойных стандартах. Возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы вызвало крайне негативную реакцию со стороны Украины и Великобритании.
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере
 реакцию парламентариев из Украины и Британии на возвращении российской делегации в ПАСЕ.
Газета.Ru10:58

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В США минимум 20 человек пострадали от взрыва газа в торговом центре

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Обновлено вчера в 13:55
Происшествия

Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing

Появилась новая версия исчезновения самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.
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Эксперты провели исследования, после которых назвали смертельно опасные экзотические блюда, сообщают "Аргументы и факты".
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Сорвавшийся высоковольтный кабель убил всю рыбу в российской реке

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Средняя рыночная цена за квадратный метр вычисляется на основе среднерыночных цен на первичном и вторичном рынках, а также средней фактической стоимости строительства одного квадратного метра.
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В Совфеде оценили получение Киевом нефти из США

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В прошлом году Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским по причине неверности мужа.
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Россияне впервые в истории выиграли ЧМ по пляжному волейболу

До вчерашнего дня россияне дважды становились призерами чемпионатов мира.
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В Крыму оценили идею советника Зеленского возобновить подачу воды

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В Белоруссии в результате ДТП погибло пять человек

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Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел в Донбассе

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