Политика
Пушков напомнил Великобритании о нарушениях свободы словаЭкономика сегодня 08:35
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на «истерику» Британии по поводу возвращения российской делегации в ПАСЕ и напомнил Лондону о его двойных стандартах. Возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы вызвало крайне негативную реакцию со стороны Украины и Великобритании.
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере реакцию парламентариев из Украины и Британии на возвращении российской делегации в ПАСЕ.Газета.Ru10:58
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Пушков отреагировал на антироссийскую «истерику» Британии и Украины в ПАСЕ
Московский Комсомолец09:16
Пушков прокомментировал реакцию Украины и Великобритании в ПАСЕ из-за России
Комсомольская правда09:06
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Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
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Обновлено в 19:55
Футбол
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Обновлено в 20:55
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Обновлено в 12:48
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Транспорт
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РЖД запустили движение по второму пути с новым мостом через реку Лена на перегоне Лена – Восточная – Предленский Восточно-Сибирской железной дороги.
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Обновлено в 12:34
Энергетика
«Это катастрофа»: сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России
В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом.
Обновлено вчера в 01:00
Политика
Нарколог прокомментировал странное поведение Зеленского
Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 09:09
Общество
Яна Блиновская: Ученые и стивидоры должны объединиться для решения экопроблем Находки
Нужно, чтобы все 11 компаний, перегружающих уголь по периметру бухты Находки, объединились на поприще экологической ответственности.
Обновлено в 20:00
Кино
«Человек-паук: вдали от дома» возглавил российский прокат
Обновлено в 19:15
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено в 17:42
Футбол
Дмитрий Тарасов назвал неприятным расставание с «Локомотивом»
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Политика
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Обновлено в 06:07
Технологии
Япония создаст подлодки нового поколения
В Японии начали разработку подводных лодок 29SS, которые придут на смену дизель-электрическим подлодкам (ДЭПЛ) класса «Сорю», созданным в 2009 году.
Обновлено в 10:49
Футбол
Женская сборная США в четвертый раз стала чемпионом мира
Сборная США одержала победу над командой Нидерландов в финальном матче женского чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 14:35
Общество
У Стрельцов трудный день, от Раков потребуется внимание: астрологический прогноз на 7 июля
Путешествия и приобретения потребуют значительных денежных средств.
Обновлено вчера в 12:09
Энергетика
Гройсман высказался о повышении цен на газ
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин для поднятия цен на газ для населения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:33
Происшествия
В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу
Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.
Обновлено в 15:17
Культура
Познер заявил о выходе из жюри премии ТЭФИ
Обновлено в 13:42
Происшествия
Погибших подводников похоронили в Санкт‐Петербурге
Моряков, погибших во время пожара на глубоководном судне в Баренцевом море, похоронили на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 06:13
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане
В Таджикистане 13 заключенных скончались от отравления хлебом.
Обновлено в 18:53
Политика
Венесуэльская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями
Оппозиция Венесуэлы объявила, что примет участие в переговорах с властями страны в государстве Барбадос, следует из заявления в Twitter аппарата Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя президентом страны.
Обновлено в 18:57