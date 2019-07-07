Политика

Пушков напомнил Великобритании о нарушениях свободы словаЭкономика сегодня 08:35

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на «истерику» Британии по поводу возвращения российской делегации в ПАСЕ и напомнил Лондону о его двойных стандартах. Возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы вызвало крайне негативную реакцию со стороны Украины и Великобритании.
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с чего всё началось
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере
 реакцию парламентариев из Украины и Британии на возвращении российской делегации в ПАСЕ.
Газета.Ru10:58

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Пушков оценил «жуткую истерику» Британии и Украины из-за ПАСЕ

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Все дело в русофобии: Пушков объяснил истерику британцев и украинцев в ПАСЕ

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Пушков отреагировал на антироссийскую «истерику» Британии и Украины в ПАСЕ

Московский Комсомолец09:16

Пушков отреагировал на «истерику» Украины и Британии в ПАСЕ из-за России

Газета.Ru10:58

Пушков прокомментировал реакцию Украины и Великобритании в ПАСЕ из-за России

Комсомольская правда09:06

Пушков прокомментировал «истерику» Украины и Британии в ПАСЕ из-за России

РИА Новости08:15

Пушков: британцы «русофобят», прикрываясь мифическими принципами

Новостной фронт04:14
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Общество

Названы причины падения рождаемости в России

В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46
Политика

Прямой телемост состоится между Россией и Украиной

Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено в 18:41
Здоровье

Врачи рассказали о пользе грибов

"Противоопухолевая активность связана еще и с белками – лектинами, которые сейчас активно исследуются в онкологии, они являются ловушками для опухолевых клеток", - рассказала Ливанцова.
Обновлено в 20:14
Политика

«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире

Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.
Обновлено в 19:55
Футбол

Сборная Бразилии в девятый раз в истории выиграла Кубок Америки

Футболисты сборной Бразилии нанесли поражение команде Перу в финале домашнего Кубка Америки и в девятый раз в истории выиграли турнир.
Обновлено в 18:01
Политика

Мантуров рассказал, когда появится прототип мотоцикла Aurus

Глава Минпромторга Денис Мантуров в беседе с РИА "Новости" заявил, что первый прототип мотоцикла Aurus может появиться в 2021 году.
Обновлено в 20:55
Происшествия

Баржа оборвала высоковольтный кабель в Тюмени

Подъёмный кран, установленный на барже, оборвал высоковольтный кабель.
Обновлено в 12:48
Кино

Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Американский актер и танцор Камерон Бойс, снимавшийся в картинах Disney, умер в возрасте 20 лет.
Обновлено в 16:00
Происшествия

В Мексику не пустили еще 14 россиян

Власти Мексики не пустили в страну 14 человек с российскими паспортами.
Обновлено в 15:26
Транспорт

РЖД открыли новый железнодорожный путь через реку Лена

РЖД запустили движение по второму пути с новым мостом через реку Лена на перегоне Лена – Восточная – Предленский Восточно-Сибирской железной дороги.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес

Фото: Пользователи соцсетей нашли грудь у Полины Гагариной

Подписчики Полины Гагариной на одной из пляжных фотографий певицы наконец разглядели грудь.
Обновлено в 12:34
Энергетика

«Это катастрофа»: сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России

В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом.
Обновлено вчера в 01:00
Политика

Нарколог прокомментировал странное поведение Зеленского

Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 09:09
Общество

Яна Блиновская: Ученые и стивидоры должны объединиться для решения экопроблем Находки

Нужно, чтобы все 11 компаний, перегружающих уголь по периметру бухты Находки, объединились на поприще экологической ответственности.
Обновлено в 20:00
Кино

«Человек-паук: вдали от дома» возглавил российский прокат

Обновлено в 19:15
Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами населения

Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено в 17:42
Футбол

Дмитрий Тарасов назвал неприятным расставание с «Локомотивом»

Обновлено в 13:25
Политика

ПА ОБСЕ призывает Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии

Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию, которая подвергает критике действия России в Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 06:07
Технологии

Япония создаст подлодки нового поколения

В Японии начали разработку подводных лодок 29SS, которые придут на смену дизель-электрическим подлодкам (ДЭПЛ) класса «Сорю», созданным в 2009 году.
Обновлено в 10:49
Политика

Зеленский назвал условие восстановления моста в Станице Луганской

Обновлено в 13:11
Футбол

Женская сборная США в четвертый раз стала чемпионом мира

Сборная США одержала победу над командой Нидерландов в финальном матче женского чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 14:35
Общество

У Стрельцов трудный день, от Раков потребуется внимание: астрологический прогноз на 7 июля

Путешествия и приобретения потребуют значительных денежных средств.
Обновлено вчера в 12:09
Энергетика

Гройсман высказался о повышении цен на газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин для поднятия цен на газ для населения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:33
Происшествия

В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу

Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.
Обновлено в 15:17
Культура

Познер заявил о выходе из жюри премии ТЭФИ

Обновлено в 13:42
Происшествия

Погибших подводников похоронили в Санкт‐Петербурге

Моряков, погибших во время пожара на глубоководном судне в Баренцевом море, похоронили на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 06:13
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане

В Таджикистане 13 заключенных скончались от отравления хлебом.
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На полное прохождение Fire Emblem: Three Houses уйдёт больше 200 часов

Обновлено в 09:58
Политика

Венесуэльская оппозиция заявила о готовности к переговорам с властями

Оппозиция Венесуэлы объявила, что примет участие в переговорах с властями страны в государстве Барбадос, следует из заявления в Twitter аппарата Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя президентом страны.
Обновлено в 18:57
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