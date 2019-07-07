с чего всё началось

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на «истерику» Британии по поводу возвращения российской делегации в ПАСЕ и напомнил Лондону о его двойных стандартах. Возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы вызвало крайне негативную реакцию со стороны Украины и Великобритании.

Общество Названы причины падения рождаемости в России В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.

Политика Прямой телемост состоится между Россией и Украиной Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.

Здоровье Врачи рассказали о пользе грибов "Противоопухолевая активность связана еще и с белками – лектинами, которые сейчас активно исследуются в онкологии, они являются ловушками для опухолевых клеток", - рассказала Ливанцова.

Политика «Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей собрались у ее здания и выразили недовольство выступлением тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.

Футбол Сборная Бразилии в девятый раз в истории выиграла Кубок Америки Футболисты сборной Бразилии нанесли поражение команде Перу в финале домашнего Кубка Америки и в девятый раз в истории выиграли турнир.

Политика Мантуров рассказал, когда появится прототип мотоцикла Aurus Глава Минпромторга Денис Мантуров в беседе с РИА "Новости" заявил, что первый прототип мотоцикла Aurus может появиться в 2021 году.

Кино Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет Американский актер и танцор Камерон Бойс, снимавшийся в картинах Disney, умер в возрасте 20 лет.

Происшествия В Мексику не пустили еще 14 россиян Власти Мексики не пустили в страну 14 человек с российскими паспортами.

Транспорт РЖД открыли новый железнодорожный путь через реку Лена РЖД запустили движение по второму пути с новым мостом через реку Лена на перегоне Лена – Восточная – Предленский Восточно-Сибирской железной дороги.

Шоу-бизнес Фото: Пользователи соцсетей нашли грудь у Полины Гагариной Подписчики Полины Гагариной на одной из пляжных фотографий певицы наконец разглядели грудь.

Энергетика «Это катастрофа»: сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом.

Политика Нарколог прокомментировал странное поведение Зеленского Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.

Общество Яна Блиновская: Ученые и стивидоры должны объединиться для решения экопроблем Находки Нужно, чтобы все 11 компаний, перегружающих уголь по периметру бухты Находки, объединились на поприще экологической ответственности.

Общество Названы регионы с самыми высокими доходами населения Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Политика ПА ОБСЕ призывает Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию, которая подвергает критике действия России в Абхазии и Южной Осетии.

Технологии Япония создаст подлодки нового поколения В Японии начали разработку подводных лодок 29SS, которые придут на смену дизель-электрическим подлодкам (ДЭПЛ) класса «Сорю», созданным в 2009 году.

Футбол Женская сборная США в четвертый раз стала чемпионом мира Сборная США одержала победу над командой Нидерландов в финальном матче женского чемпионата мира по футболу.

Энергетика Гройсман высказался о повышении цен на газ Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит причин для поднятия цен на газ для населения. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Ярославской области ребенка привязали за шею к столбу Полиция и детский омбудсмен проверяют обстоятельства инцидента в Мышкинском районе Ярославской области, где пятилетний ребенок из многодетной семьи оказался привязанным за шею к столбу, сообщили РИА Новости представитель УМВД по региону и уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин.

Происшествия Погибших подводников похоронили в Санкт‐Петербурге Моряков, погибших во время пожара на глубоководном судне в Баренцевом море, похоронили на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

Происшествия Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Происшествия Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане В Таджикистане 13 заключенных скончались от отравления хлебом.