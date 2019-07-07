Политика
Пушков напомнил Великобритании о нарушениях свободы словаЭкономика сегодня 08:35
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на «истерику» Британии по поводу возвращения российской делегации в ПАСЕ и напомнил Лондону о его двойных стандартах. Возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы вызвало крайне негативную реакцию со стороны Украины и Великобритании.
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с чего всё началось
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере реакцию парламентариев из Украины и Британии на возвращении российской делегации в ПАСЕ.Газета.Ru10:58
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Пушков прокомментировал реакцию Украины и Великобритании в ПАСЕ из-за России
Комсомольская правда09:06
Пушков отреагировал на антироссийскую «истерику» Британии и Украины в ПАСЕ
Московский Комсомолец09:16
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Футбол
Аргентина одолела Чили, Месси удален в первом тайме
Сборная Аргентины в матче за третье место на Кубке Америки обыграла команду Чили со счетом 2:1. «Бело-голубые» вышли вперед на 12-й минуте, когда Лионель Месси быстрым пасом отправил в отрыв Серхио Агуэро, тот обыграл вратаря и закатил мяч в цель.
Обновлено вчера в 16:59
Авто
Volkswagen предоставит Ford доступ к платформе для электромобилей MEB
Согласно информации Reuters, Ford получит доступ к модульной платформе электропривода (MEB) от немецкого руководства Volkswagen.
Обновлено в 01:50
Политика
Подводников похоронили в Петербурге
Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцева моря.
Обновлено вчера в 07:50
Политика
Последний перед закрытием сообщения рейс вылетел из Москвы в Тбилиси
Последний рейс российской авиакомпании в Тбилиси перед закрытием авиасообщения вылетел из московского аэропорта Шереметьево, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:23
Происшествия
Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAX
Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News.
Обновлено в 12:53
Музыка
Григорий Лепс запишет песню со Стивеном Сигалом
Обновлено в 16:16
Армия и оружие
Появились подробности задержания «ценного свидетеля» по делу о гибели «Боинга»
Дочь Цемаха утверждает, что на момент гибели самолета он был «обычным военным» и «просто стоял на блокпосту», а руководить противовоздушной обороной начал только в октябре 2014-го.
Обновлено в 16:10
Политика
"Надо поговорить!": "Вести недели" анонсировали уникальный телепроект
"Вестям недели" выпала честь первыми объявить об уникальном международном телепроекте "Надо поговорить!".
Обновлено в 14:00
Кино
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл
На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Полиция освободила заложников в Одессе
Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который в воскресенье взял в заложники сотрудниц одного из финансовых учреждений в Одессе.
Обновлено в 07:58
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу
Обновлено в 01:45
Наука
Поведение млекопитающего можно менять, активируя всего пару нейронов
Нейробиологи из Колумбийского университета в Нью Йорке впервые показали, что поведение млекопитающего можно контролировать, активируя всего несколько клеток в коре головного мозга.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика
Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.
Обновлено в 11:00
Политика
США пригрозили Ирану новыми санкциями
Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, а также изолируют его.
Обновлено в 15:16
Политика
Премьер Грузии назвал ругань ведущего в адрес Путина провокацией
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокации ведущего грузинской телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунию, который в своей авторской программе нецензурно высказался в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 15:59
Космос
В США случайно обнаружили утерянные кадры высадки на Луну в 1969 году
В результате оказалось, что на этих бобинах записана оригинальная съемка высадки астронавтов на Луну 20 июля 1969 года.
Обновлено 04 июля в 19:14
Авто
Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen
Продажи нового недорогого кроссовера Jetta VS5 от Volkswagen стартуют через неделю, но уже сейчас первые товарные автомобили поступили в автосалоны официальных дилеров марки.
Обновлено вчера в 10:05
Кино
Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney
Обновлено в 13:55
Футбол
Гризманн выкупит свой контракт у «Атлетико»
Французский нападающий Антуан Гризманн собирается выкупить свой контракт у мадридского "Атлетико", сообщает El Mundo Deportivo.
Обновлено в 13:49
Энергетика
Премьер-министр Украины заявил, что причин для поднятия цен на газ нет
Причин для увеличения цен на газ для украинцев нет, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман 7 июля в эфире телеканала ICTV.
Обновлено в 15:53
Политика
Медведчук рассказал, как стал кумом Путина
Глава украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным.
Обновлено в 10:30
Баскетбол
«Химки» ведут переговоры с Тимофеем Мозговым
Мозгов уже выступал за «Химки» до перехода в НБА (2006-10) и во время локаута в 2011 году.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Состояние избитой девочки из Ингушетии остается тяжелым
Состояние семилетней Аиши Ажиговой из Ингушетии, которую систематически избивали родственники, по-прежнему оценивается как тяжелое, сообщили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (клиника Леонида Рошаля).
Обновлено в 03:39
Культура
Познер вышел из состава жюри премии ТЭФИ
Обновлено в 10:50
Футбол
«Торпедо» обыграло «Факел» в матче первого тура Олимп-ФНЛ
Обновлено в 14:55