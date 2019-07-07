с чего всё началось

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на «истерику» Британии по поводу возвращения российской делегации в ПАСЕ и напомнил Лондону о его двойных стандартах. Возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы вызвало крайне негативную реакцию со стороны Украины и Великобритании.

Футбол Аргентина одолела Чили, Месси удален в первом тайме Сборная Аргентины в матче за третье место на Кубке Америки обыграла команду Чили со счетом 2:1. «Бело-голубые» вышли вперед на 12-й минуте, когда Лионель Месси быстрым пасом отправил в отрыв Серхио Агуэро, тот обыграл вратаря и закатил мяч в цель.

Авто Volkswagen предоставит Ford доступ к платформе для электромобилей MEB Согласно информации Reuters, Ford получит доступ к модульной платформе электропривода (MEB) от немецкого руководства Volkswagen.

Политика Подводников похоронили в Петербурге Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцева моря.

Политика Последний перед закрытием сообщения рейс вылетел из Москвы в Тбилиси Последний рейс российской авиакомпании в Тбилиси перед закрытием авиасообщения вылетел из московского аэропорта Шереметьево, сообщает ТАСС.

Происшествия Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAX Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News.

Армия и оружие Появились подробности задержания «ценного свидетеля» по делу о гибели «Боинга» Дочь Цемаха утверждает, что на момент гибели самолета он был «обычным военным» и «просто стоял на блокпосту», а руководить противовоздушной обороной начал только в октябре 2014-го.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.

Происшествия Полиция освободила заложников в Одессе Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который в воскресенье взял в заложники сотрудниц одного из финансовых учреждений в Одессе.

Гаджеты Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.

Наука Поведение млекопитающего можно менять, активируя всего пару нейронов Нейробиологи из Колумбийского университета в Нью Йорке впервые показали, что поведение млекопитающего можно контролировать, активируя всего несколько клеток в коре головного мозга.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.

Политика США пригрозили Ирану новыми санкциями Госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, а также изолируют его.

Политика Премьер Грузии назвал ругань ведущего в адрес Путина провокацией Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе обвинил в провокации ведущего грузинской телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунию, который в своей авторской программе нецензурно высказался в адрес российского президента Владимира Путина.

Космос В США случайно обнаружили утерянные кадры высадки на Луну в 1969 году В результате оказалось, что на этих бобинах записана оригинальная съемка высадки астронавтов на Луну 20 июля 1969 года.

Авто Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen Продажи нового недорогого кроссовера Jetta VS5 от Volkswagen стартуют через неделю, но уже сейчас первые товарные автомобили поступили в автосалоны официальных дилеров марки.

Футбол Гризманн выкупит свой контракт у «Атлетико» Французский нападающий Антуан Гризманн собирается выкупить свой контракт у мадридского "Атлетико", сообщает El Mundo Deportivo.

Энергетика Премьер-министр Украины заявил, что причин для поднятия цен на газ нет Причин для увеличения цен на газ для украинцев нет, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман 7 июля в эфире телеканала ICTV.

Политика Медведчук рассказал, как стал кумом Путина Глава украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" рассказал, как познакомился с Владимиром Путиным.

Баскетбол «Химки» ведут переговоры с Тимофеем Мозговым Мозгов уже выступал за «Химки» до перехода в НБА (2006-10) и во время локаута в 2011 году.