Пушков предрек Украине «историческую помойку» после выхода России из СЕРИА Новости вчера в 22:33

А вот Украина проиграет - все предложенные ею резолюции тут же отправятся в историческую помойку. Именно Украину будут считать виновной в уходе России; ее делегация станет ''девочкой для битья''

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Пушков предрек Украине «историческую помойку» после выхода России из СЕ

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