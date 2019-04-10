Политика
Пушков: Украину ждет «историческая помойка» после выхода РФ из СЕРоссийская газета 00:36
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter заявил, что, если Россия выйдет из Совета Европы, все украинские резолюции отправятся на "историческую помойку". По его словам, именно Киев будут обвинять в уходе Москвы из СЕ.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Пушков рассказал, как Украина в СЕ станет «девочкой для битья» на фоне ухода РФ
Народные новостивчера в 17:15
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 01:37, Ашберн
Политика
Путин выступит на Арктическом форуме
Президент России Владимир Путин прибудет в Санкт-Петербург и выступит на пленарной сессии Арктического форума.
Обновлено 08 апреля в 17:46
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции
Обновлено вчера в 04:51
Хоккей
ЦСКА сыграет с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено вчера в 19:52
Наука
Ученые создают машину для квантовой суперпозиции возможного будущего
Обновлено вчера в 03:14
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Музыка
Спел голосами Билана и Дорна: Нечаев вернулся с пародиями на звезд
Нечаев спародировал голоса Ивана Дорна, Димы Билана, Юры Шатунова, Макса Коржа, группы «Чайф», Вячеслава Бутусова и других.
Обновлено вчера в 23:40
Культура
В России запустили новый телеканал «Победа»
Телеканал "Победа", созданный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, запущен в российском эфире.
Обновлено вчера в 11:28
Политика
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено вчера в 19:26
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Роскосмос отреагировал на доклад Чайки о хищениях
Ранее стало известно, что в поступившем в Совфед докладе генпрокурора Юрия Чайки говорится, что на предприятиях Роскосмоса и Ростеха в прошлом году были похищены более 1,6 млрд руб.
Обновлено вчера в 01:20
Армия и оружие
Соловьев рассказал, что ждет корабли НАТО при заходе в Азовское море
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Кто против» ответил на слова американского эксперта Грэга Вайнера, назвавшего число и месяц прохода кораблей НАТО и ВМСУ в Азовское море.
Обновлено в 00:05
Происшествия
В Кемерове опрокинулся пассажирский автобус
Пассажирский автобус перевернулся на бок во время движения в Кемерове рано утром в среду, когда направлялся из депо на маршрут.
Обновлено в 00:06
Происшествия
Корпорация Boeing не продала ни одного самолета 737 Max в марте
В марте стало известно, что индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ почти на $5 млрд на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8, поскольку пассажиры потеряли доверие к этой модели после двух авиакатастроф с ее участием за последние полгода.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова отказалась от госпитализации
Обновлено вчера в 14:00
Экономика
Инвестиции в экономику Иркутской области в 2018 году выросли на 17%
Общая сумма инвестиций в экономику Иркутской области по итогам 2018 года составила 316 млрд рублей, увеличившись на 17% к предыдущему году, сообщил губернатор Сергей Левченко в своем послании о положении дел в области и основных направлениях региональной государственной политики на сессии заксобрания в среду.
Обновлено в 00:14
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала поклонникам первое фото новорожденного сына
27 марта в семействе Саши Савельевой и Кирилла Сафонова случилось счастливое событие – они впервые стали родителями.
Обновлено вчера в 13:29
Общество
В Госдуме предложили запретить перевозить большое количество сигарет
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий максимальный объем табачной продукции, который может перевозить россиянин по территории страны.
Обновлено вчера в 14:09
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы рассказали о приметах скорого развода
Свадебные фотографы поделились приметами, которые могут рассказать о том, как скоро брак распадется.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Игоря Пирожка
1. В России Пирожок распространял идеологию «Правого сектора» 9 апреля ФСБ сообщила о задержании в Подмосковье гражданина Украины Игоря Пирожка — активного участника запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» (ПС).
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:09
Политика
Лаборатория Касперского накрыла кибершпионов на Ближнем Востоке
Эксперты антивирусной компании Лаборатория Касперского раскрыли тайную преступную кампанию в сфере кибершпионажа.
Обновлено в 01:13
Происшествия
СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено вчера в 18:38
Космос
SpaceX решила перенести первый коммерческий запуск Falcon Heavy
Компания SpaceX заявила о переносе первого коммерческого запуска ракеты Falcon Heavy. Об этом компания сообщила в своем Twitter.
Обновлено вчера в 19:33
Кино
В Доме кино простились с Георгием Данелией
В Москве простились с Георгием Данелией. В Дом кино пришли сотни человек: родственники режиссера, его коллегии и поклонники, передает ОТР.
Обновлено вчера в 08:01
Хоккей
Стал известен клуб, который будет выбирать первым на драфте — 2019
Клуб "Нью-Джерси Дэвилз" стал победителем лотереи грядущего драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:45
Шоу-бизнес
Любовь Успенская продемонстрировала идеальную фигуру в мини-платье с декольте
Обновлено в 01:00
Происшествия
Тысячи компьютеров с детским порно нашли США в России
Американская неправительственная организация Child Rescue Coalition (CRC), специализирующаяся на помощи правоохранительным органам разных стран в поиске педофилов, обнаружила в России около 100 тысяч компьютеров, распространяющих детское порно.
Обновлено вчера в 21:05
Финансы
Минэкономразвития скорректировало прогноз курса рубля на 2019 год
Министерство экономического развития РФ повысило прогноз по курсу рубля с 66 рублей за доллар, о которых ранее говорил гдава ведомства Максим Орешкин, до 65,1 рубля за доллар.
Обновлено вчера в 11:34
Общество
Прощальные метели прогнозируют синоптики на этой неделе
Метели прогнозируются на севере Сибири. В среду - на Таймыре, а в четверг - в Туруханском районе.
Обновлено вчера в 22:00