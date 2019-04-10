Пушков: Украину ждет «историческая помойка» после выхода РФ из СЕРоссийская газета 00:36

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter заявил, что, если Россия выйдет из Совета Европы, все украинские резолюции отправятся на "историческую помойку". По его словам, именно Киев будут обвинять в уходе Москвы из СЕ.

Пушков: Украину ждет «историческая помойка» после выхода РФ из СЕ

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