Политика
Пушков: Украину ждет «историческая помойка» после выхода РФ из СЕРоссийская газета 00:36
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter заявил, что, если Россия выйдет из Совета Европы, все украинские резолюции отправятся на "историческую помойку". По его словам, именно Киев будут обвинять в уходе Москвы из СЕ.
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А вот Украина проиграет - все предложенные ею резолюции тут же отправятся в историческую помойку. Именно Украину будут считать виновной в уходе России; ее делегация станет ''девочкой для битья''
— Алексей Пушков, российский общественный деятельRambler News Service 01:48
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