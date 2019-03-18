Пушков: Слова Волкера о «выгоде России» от НАТО никого не обманутREGNUM вчера в 18:31

Сейчас это независимые страны, члены ЕС, часть НАТО, и они являются прекрасными соседями для России, и там мир, нет насилия, идет торговля, экономическое развитие.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что якобы Россия получила выгоду от вступления в НАТО стран Прибалтики. Он также выразил надежду, что Россия никак не отреагирует на вступление Украины в Североатлантический альянс.

Пушков: Слова Волкера о «выгоде России» от НАТО никого не обманут

Политика Рябков предостерег США от реализации военного сценария в Венесуэле Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам прошедшей в Риме встречи со специальным представителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом заявил, что у Вашингтона есть наработки по использованию военной силы в этой южноамериканской стране, передает ТАСС.

Кино Скончался режиссёр Марлен Хуциев Сегодня, 19 марта, утром на 94-м году жизни скончался народный артист СССР, режиссёр Марлен Хуциев.

Спорт AFP: во Франции выдали ордер на арест экс-президента ВФЛА Балахничёва Власти Франции выдали ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва.

Политика Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.

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Политика Совет ЕС утвердил ряд мер на случай Brexit без соглашения Во вторник, 19 марта, Совет Европейского Союза утвердил набор экстренных мер, которые будут регулировать отношения Евросоюза с Лондоном, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения.

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