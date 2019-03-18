Политика
Пушков: Слова Волкера о «выгоде России» от НАТО никого не обманутREGNUM вчера в 18:31
Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что якобы Россия получила выгоду от вступления в НАТО стран Прибалтики. Он также выразил надежду, что Россия никак не отреагирует на вступление Украины в Североатлантический альянс.
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Сейчас это независимые страны, члены ЕС, часть НАТО, и они являются прекрасными соседями для России, и там мир, нет насилия, идет торговля, экономическое развитие.
— Курт Волкер, американский дипломатКомсомольская правда вчера в 18:49
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Волкер о вступлении Украины в НАТО: России выгодно расширение альянса
Московский Комсомолецвчера в 16:48
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Альтернативный KIA Cerato 2019 приедет к дилерам в июне
Обновлено в 04:34
Политика
Рябков предостерег США от реализации военного сценария в Венесуэле
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам прошедшей в Риме встречи со специальным представителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом заявил, что у Вашингтона есть наработки по использованию военной силы в этой южноамериканской стране, передает ТАСС.
Обновлено в 14:43
Кино
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Сегодня, 19 марта, утром на 94-м году жизни скончался народный артист СССР, режиссёр Марлен Хуциев.
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Бейсболист заключил рекордный контракт в истории спорта
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Глава Мурманской области написала заявление об отставке
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Политика
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AFP: во Франции выдали ордер на арест экс-президента ВФЛА Балахничёва
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Обновлено в 12:21
Политика
Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера
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Экономика
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Обновлено в 06:36
Наука
70 согласных и 40 падежей
Например, Петр Услар в конце XIX века сообщал, что старожилы помнят единственный смешанный брак, который вызвал в селении великий скандал.
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Авто
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Как сообщает издание «Известия», подарков на свой день рождения Кокорин не просил, но, возможно, воспользуется правом на звонок близким.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой прокомментировал её смерть
Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о том, как узнал о её смерти.
Обновлено в 01:27
Экономика
Росстат зафиксировал рывок промышленного производства
Выпуск промышленных предприятий после трех месяцев поступательного замедления в феврале резко ускорился – на 4,1% в годовом выражении, сообщил первую оценку Росстат.
Обновлено вчера в 16:38
Общество
Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено в 08:42
Футбол
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Российский футбольный союз (РФС) рассчитывает, что сборная России по футболу сумеет квалифицироваться на чемпионат Европы для игроков до 19 лет, сообщил на пресс-конференции технический директор РФС Андрей Лексаков.
Обновлено в 13:31
Космос
OneWeb привлекла 1,25 млрд долларов на производство спутников
Обновлено вчера в 17:21
Хоккей
СКА обыграл «Локомотив» и увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. СКА увеличил преимущество в серии до четырех побед - 3-1.
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Экономика
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Малков добавил, что Росстат опубликует данные по доходам населения за I квартал 2019 года по новой методике, пересчитав данные за последние шесть лет.
Обновлено в 11:41
Футбол
Гиггз ответил Златану: «Естественно, он знает об „МЮ“ больше нас»
Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз отреагировал на высказывания Златана Ибрагимовича о бывших игроках клуба.
Обновлено в 13:33
Наука
Абелевскую премию по математике впервые присудили женщине
Академия наук Норвегии присудила Абелевскую премию по математике 2019 года профессору из США Карен Уленбек (Karen Uhlenbeck).
Обновлено в 10:53
Футбол
Сборная России по футболу прибыла в Брюссель на матч с Бельгией
Сборная России по футболу прилетела в Брюссель на первый матч отборочного цикла к Евро-2020, в котором сыграет с Бельгией.
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Политика
Шойгу приехал в Сирию и передал Асаду послание от Путина
Российский министр обороны Сергей Шойгу во вторник, 19 марта, по поручению президента России Владимира Путина с официальным визитом посетил Сирию.
Обновлено в 13:12
Интернет
«Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС
«Лаборатория Касперского» подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России жалобу на корпорацию Apple.
Обновлено в 11:17
Происшествия
СК возбудил дело против крупнейшего трейдера нефтепродуктов «Солид»
СК РФ возбудил уголовное дело по факту ограничения конкуренции крупнейшим биржевым трейдером нефтепродуктов «Солид — товарные рынки».
Обновлено в 12:49
Политика
Польша не позвала РФ на мероприятия в память о 80-летии начала ВМВ
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Музыка
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В новом клипе певец решил отказаться от привычного амплуа – теперь неподготовленный человек может и не узнать в Томасе Нойвирте прежнюю Кончиту Вурст.
Обновлено в 13:23