"Зеленскому следует решать вопрос транзита с Москвой, а не с Вашингтоном", - заключил парламентарий. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен обсудить проблему транзита российского газа с американским лидером Дональдом Трампом в ходе визита в США.

Пушков: США не помогут Украине решить вопрос с транзитом газа

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