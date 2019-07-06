Политика

Пушков: США не помогут Украине решить вопрос с транзитом газаРоссийская газета 10:24

"Зеленскому следует решать вопрос транзита с Москвой, а не с Вашингтоном", - заключил парламентарий. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен обсудить проблему транзита российского газа с американским лидером Дональдом Трампом в ходе визита в США.
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Пушков рассказал Зеленскому, с кем вести переговоры о газе

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Комсомольская правда12:16

Пушков оценил планы Зеленского обсудить с Трампом «Северный поток — 2»

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РЕН ТВ17:02

Пушков дал Зеленскому «газовый» совет

Вести.Ru10:03

Пушков оценил слова Зеленского о «Северном потоке-2»

Москва 2409:55
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Политика

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Четыре легковых автомобиля столкнулись на Большой Тульской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
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На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
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Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
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