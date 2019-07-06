Политика

Пушков: США не помогут Украине решить вопрос с транзитом газаРоссийская газета 10:24

"Зеленскому следует решать вопрос транзита с Москвой, а не с Вашингтоном", - заключил парламентарий. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен обсудить проблему транзита российского газа с американским лидером Дональда Трампа в ходе визита в США.
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Пушков рассказал Зеленскому, с кем вести переговоры о газе

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Пушков заявил, что Трамп не поможет Зеленскому остановить СП-2

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Пушков оценил планы Зеленского обсудить с Трампом «Северный поток — 2»

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Пушков: США не помогут Украине решить вопрос с транзитом газа

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Пушков оценил планы Зеленского обсудить с Трампом «Северный поток-2»

Комсомольская правда12:16

Пушков дал Зеленскому «газовый» совет

Вести.Ru10:03

Пушков оценил слова Зеленского о «Северном потоке-2»

Москва 2409:55
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Политика

Онищенко назвал себя спасителем грузинского виноделия

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что это он спас грузинское виноделие.
Обновлено в 11:57
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение

Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес

Сын Алибасова раскрыл источник дохода на лечение болезни отца

Обновлено в 09:17
Происшествия

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Происшествия

Пропавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину из Башкирии задержали

Напомним, что 35-летняя сотрудница банка из башкирского города Салавата Луиза Хайруллина вынесла оттуда огромную сумму – в общей сложности около 23 миллионов рублей.
Обновлено 04 июля в 23:09
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности

Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружия

Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Три человека погибли в Польше при взрыве газа в жилом доме

Обновлено в 11:54
Происшествия

В Москве задержали выдававшего себя за сотрудника ЦОДД мужчину

Пресс-секретарь Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Ольга Дыгало сообщила о задержании мужчины, выдававшего себя за сотрудника Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Обновлено в 11:30
Политика

На Украину впервые доставлена партия нефти из США

Обновлено в 12:43
Транспорт

Минтранс прояснил проблему с выдачей багажа в Шереметьево

В российском Минтрансе прояснили ситуацию с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:31
Космос

Экипажу российской «Федерации» предрекли гибель в океане

Обновлено в 09:46
Происшествия

Семерых россиян задержали в мексиканском аэропорту

Обновлено в 12:29
Политика

Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию

Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
Обновлено в 10:41
Гаджеты

Выявлено новое опасное приложение для смартфонов

Специалисты по кибербезопасности обнаружили опасное приложение для смартфонов на Android.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Подозреваемая в избиении девочки из Ингушетии арестована

Магасский районный суд арестовал тётю избитой семилетней девочки из Ингушетии по подозрению в нанесении ребёнку тяжёлых травм.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Владельца затонувшего у Джубги катера опросили в качестве свидетеля

Обновлено в 10:57
Происшествия

Полиция Казахстана начала задерживать участников митингов

Обновлено в 10:52
Футбол

Зенит — Локомотив 1:1 (2-й тайм)

Нападающий Федор Смолов и бразильский защитник Мурило выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" в матче за Суперкубок России по футболу против "Зенита" из Санкт-Петербурга, сообщается в микроблоге "красно-зеленых" в Twitter.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено в 13:00
Спорт

Российские баскетболистки потеряли шансы на участие в Олимпиаде-2020

Обновлено в 11:02
Спорт

Тёниссен выиграл первый этап «Тур де Франс»

Главная велогонка человечества стартовала в Бельгии.
Обновлено в 12:42
Авто

УАЗ напомнил про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – санитарном микроавтобусе «Десна», построенном Самарским авторемонтным заводом в середине 90-х годов прошлого века.
Обновлено в 09:07
Космос

В Китае разработали новую технологию производства ракетных двигателей

В китайской академии технологий создали метод, при котором экономится расход топлива и уменьшается орбитальный период полета.
Обновлено в 04:57
Авто

В свет вышел последний Mahindra Thar 700

На индийский авторынок вышел внедорожник Mahindra Thar 700 Signature Edition.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес

Собчак обсмеяли подписчики за восемь ошибок в семи предложениях

Обновлено в 07:40
Футбол

«Атлетико» обвинил «Барселону» и Гризманна в неуважении

Мадридский «Атлетико» на официальном сайте клуба опубликовал заявление о ситуации вокруг перехода нападающего Антуана Гризманна в каталонскую «Барселону».
Обновлено вчера в 14:41
Шоу-бизнес

Пугачева позвонила в РЖД после скандала

Обновлено в 10:23
Музыка

Амстердам отказался проводить Евровидение-2020

Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
Обновлено вчера в 06:37
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