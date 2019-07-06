Политика
Пушков: США не помогут Украине решить вопрос с транзитом газаРоссийская газета 10:24
"Зеленскому следует решать вопрос транзита с Москвой, а не с Вашингтоном", - заключил парламентарий. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен обсудить проблему транзита российского газа с американским лидером Дональда Трампа в ходе визита в США.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:42, Вашингтон
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