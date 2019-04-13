Политика
Пушков: Порошенко находится на грани нервного срываРоссийская газета 03:45
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обещания Петра Порошенко быстро добиться завершения войны в Донбассе в случае своего переизбрания на пост президента Украины.
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Порошенко на грани нервного срыва. Он исчерпал ресурс лжи и обещает в точности то, что обещал пять лет назад - за две недели прекратить войну и установить мир в Донбассе.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости вчера в 20:11
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