Политика
Пушков: Порошенко находится на грани нервного срываREGNUM вчера в 18:09
Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
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Порошенко на грани нервного срыва. Он исчерпал ресурс лжи и обещает в точности то, что обещал пять лет назад - за две недели прекратить войну и установить мир в Донбассе.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости вчера в 20:11
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Пушков считает, что обман Порошенко будет иметь для Украины непредсказуемые последствия
Народные новостивчера в 19:21
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Происшествия
Режим контртеррористической операции в Тюмени снят
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СМИ узнали о похищении хакерами данных тысяч федеральных агентов США
Кто именно может стать покупателем такой информации, он не уточнил, заметив однако, что у него есть "более миллиона данных" о сотрудниках нескольких федеральных служб США и американских госорганизаций.
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Эксперты уверены, что они «жгут» батареи.
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Политика
Трамп назвал «победой патриотов» отказ МУС преследовать военных США
Президент США Дональд Трамп считает "победой патриотов и верховенства права" отказ Международного уголовного суда рассматривать деяния военнослужащих США в Афганистане на предмет возможных военных преступлений.
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Кино
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Получивший название "Восхождение Скайуокера" фильм завершит трилогию сиквелов этой киносаги Студия Disney представила первый трейлер девятого эпизода "Звездных войн".
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Общество
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Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты
Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
В США мужчина выпрыгнул из приземлившегося пассажирского самолета
В США 25-летний мужчина выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines, который приземлился в аэропорту Финикса.
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Зеленский встретился с Макроном
Обновлено вчера в 11:27
Экономика
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Самый высокий доход в 2018 году среди членов Совета Федерации был зафиксирован у сенатора от Камчатки Валерия Пономарёва, который заработал более 2,3 миллиарда рублей.
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Авто
Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana
Обновлено 11 апреля в 15:00
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» начнут финальную серию плей-офф КХЛ
Обновлено вчера в 18:35
Политика
МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз дипломатам
В результате МИД Литвы направил России ноту протеста. Посол страны в России Рямигиюс Мотузас отозван для консультаций.
Обновлено вчера в 09:44
Финансы
Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено вчера в 18:05
Общество
В Петербурге нашли склад с запрещенными продуктами из Белоруссии
Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в Петербурге склад, куда поставлялась запрещенная молочная продукция из Белоруссии.
Обновлено вчера в 21:59
Футбол
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Как сообщает официальный сайт клуба, "Реал" получит в кредит сумму в 575 млн евро сроком на 30 лет со ставкой 2.5%.
Обновлено в 00:39
Единоборства
Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Тампу» во втором матче серии, Панарин забил гол
Гости победили во встрече со счетом 5:1. В составе «Коламбуса» Артемий Панарин записал на свое имя гол и результативную передачу.
Обновлено вчера в 21:40
Авто
СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ
Новый российский внедорожник Ульяновского автомобильного завода, который автопроизводитель назвал «Русский Prado», будет представлять собой модернизированную модель Patriot.
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес
Алла Пугачева: «Три раза видела Киркорова пьяным. Это катастрофа»
В марте 94-го Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова. Регистрация брака прошла в Санкт-Петербурге, расписывал пару Анатолий Собчак.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Опубликованы новые рейтинги Зеленского и Порошенко
Во втором туре президентских выборов на Украине большинство избирателей намерены голосовать за шоумена Владимира Зеленского - об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного группой "Рейтинг".
Обновлено 11 апреля в 04:41
Футбол
Гулиев извинился перед болельщиками после инцидента с пешеходом
Обновлено вчера в 05:44
Общество
Премьер Японии под цветение сакуры произнес тост и угостил японцев сакэ
Бочки с рисовым вином - сакэ - были открыты в субботу с раннего утра, и тысячи японцев пили его чарками в виде квадратных деревянных коробочек в парке "Синдзюку-гёэн" в Токио по случаю сезона цветения сакуры.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено вчера в 19:08
Общество
Участки на Луне купили 20 тысяч россиян
Лунными участками владеют около 40 млн землян, из них порядка 20 тыс. - жители России, сообщает компания "НДВ-Супермаркет недвижимости".
Обновлено вчера в 08:55
Экономика
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Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в 2018 году задекларировал доход в 538,4 млн рублей и стал самым богатым членом правительства.
Обновлено вчера в 11:52
Политика
Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое
Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 08:35