Пушков: Порошенко находится на грани нервного срываREGNUM вчера в 18:09

Порошенко на грани нервного срыва. Он исчерпал ресурс лжи и обещает в точности то, что обещал пять лет назад - за две недели прекратить войну и установить мир в Донбассе.

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