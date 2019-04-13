Политика
Пушков: Порошенко находится на грани нервного срываREGNUM вчера в 18:09
Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
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Порошенко на грани нервного срыва. Он исчерпал ресурс лжи и обещает в точности то, что обещал пять лет назад - за две недели прекратить войну и установить мир в Донбассе.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости вчера в 20:11
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Пушков считает, что обман Порошенко будет иметь для Украины непредсказуемые последствия
Народные новостивчера в 19:21
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Главный онколог России, руководитель НМИЦ радиологии академик Андрей Каприн дал интервью RT, поделившись в нем мнением о том, какие меры могут помочь снизить смертность от рака в стране.
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Обновлено вчера в 12:17
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21-летняя екатеринбурженка, участница шоу «Песни» на ТНТ Анастасия Лисицына (выступает под именем Stasya) и фотограф Дмитрий Емельянов 12 апреля устроили в центре города необычную фотосессию.
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Департамент безопасности игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пригласил нападающего на слушание, которое пройдет 14 апреля.
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Хакеры Anonymous пригрозили ответить на арест Ассанжа в Великобритании
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Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
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В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
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Экономика
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Обновлено вчера в 15:38